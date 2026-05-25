Hantavirus en el crucero MV Hondius: un español en cuarentena dio positivo sin presentar síntomas

Es un contacto estrecho identificado dentro del seguimiento epidemiológico activado tras la detección inicial del brote. Se identificó el virus con un PCR en el marco de un control periódico.

Una de las personas que permanece en cuarentena preventiva en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, por haber sido un contacto estrecho de un pasajero del crucero MV Hondius, dio positivo para hantavirus tras un PCR y sin haber presentado síntomas , según detalló el Ministerio de Sanidad de España.

"La persona afectada se encontraba bajo vigilancia clínica y aislamiento desde su ingreso, conforme a los protocolos establecidos por el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR)", explicó la cartera en X y precisó: " El positivo se ha detectado durante los controles diagnósticos periódicos realizados a los contactos en seguimiento ".

Tras el diagnóstico, el paciente fue trasladado a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) del mismo hospital, donde permanecerá ingresado "bajo supervisión médica especializada y con las medidas de bioseguridad previstas para este tipo de casos".

La persona afectada se encontraba bajo vigilancia clínica y aislamiento desde su ingreso, conforme a los protocolos establecidos por el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR).

Como el positivo fue identificado durante la cuarentena "no modifica la situación de riesgo para la población general ni altera las medidas de respuesta epidemiológica en marcha". Este caso es el segundo positivo detectado desde que fueron evacuados el último 10 de mayo los 14 españoles del crucero que partió de Ushuaia con un brote de hantavirus en curso que fue identificado a bordo del buque.

El otro positivo es un hombre de 70 años que está ingresado en la UATAN desde el lunes 11 de mayo y ya está "prácticamente asintomático", según las mismas fuentes.

En total, hasta el último viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS) contabilizaba 12 casos de hantavirus, al que se suma este nuevo positivo. La cifra de fallecidos se mantiene en tres, ya que no se han registrado más muertes desde el 2 de mayo, día en el que el brote fue notificado por primera vez.

Flexibilizaron la cuarentena a españoles que viajaron en el crucero MV Hondius

Según el protocolo establecido por las autoridades sanitarias, el último viernes se flexibilizaron las condiciones del aislamiento de los 13 pasajeros del crucero que hasta entonces habían dado negativo en las PCR, de forma que podrán recibir visitas y salir a las zonas comunes de la planta de ingreso, aunque con estrictas medidas de seguridad.

Este lunes cumplen el día 15 de su cuarentena. Cuando cumplan 28 días (el 7 de junio), si siguen dando negativo en las PCR que se les practican regularmente, podrán seguir el aislamiento en su domicilio, con las medidas de seguridad establecidas. El periodo de incubación de hantavirus puede prolongarse hasta las seis semanas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).