Crisis en Bolivia: el gobierno de Rodrigo Paz volvió a llamar al diálogo, pero no descartó el Estado de Excepción

El presidente inauguró el Consejo Económico y Social por la Patria para debatir y consensuar un paquete de leyes reformistas, mientras que el ministro de Presidencia explicó qué harán a partir de la derogación de la ley N°1.341.

Rodrigo Paz Pereira , presidente de Bolivia, volvió a invitar "a dialogar" a la Central Obrera Boliviana (COB) y a la Federación de Campesinos Túpac Katari como parte del Consejo Económico y Social por la Patria que inauguró este miércoles para debatir y consensuar un paquete de leyes "para que Bolivia salga adelante" que serán "debatidos abiertamente" .

"No me la quieran romper porque no vamos a dejar que a Bolivia la quieran destruir unos cuantos. Bolivia solo hay una y la patria es solo una. Bolivia es la patria que nunca nos abandona", apuntó el jefe de Estado en el evento y prometió: " Este boliviano no va a abandonar a la patria y el que quiera destruir la patria se la va a ver con este presidente y toda la fuerza de la Constitución ".

Además, el mandatario boliviano criticó al expresidente Evo Morales por asegurar que había un "mar de gas" a disposición de la economía boliviana y sentenció: " No hay mar de gas y la plata se la sacó a La Paz ".

Embed - Bolivia tv Oficial on Instagram: " El presidente Rodrigo Paz garantizó que los proyectos de ley para sectores estratégicos como minería, hidrocarburos, electricidad e inversiones serán debatidos abiertamente con todos los sectores del país, en el marco del Consejo Económico y Social por la Patria. . . #SiempreBolivia #Gobierno #ConsejoEconómicoYSocial"

Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo , aclaró que Paz Pereira promulgó la ley N°1.732 que aprobó el Congreso este martes y consideró que " el Estado de Excepción es un instrumento más que la Constitución contempla ".

"Es un instrumento más que será evaluado según la oportunidad y la necesidad", apuntó Lupo a la prensa local, reiteró que todas las decisiones que tome el Gobierno estarán enmarcadas en la Constitución y se asumirán "a su debido tiempo". El ministro de la Presidencia es el equivalente al rol del jefe de Gabinete en Argentina.

Este miércoles se reportaron 66 puntos de bloqueo en el país, segun Brújula Digital. El Consejo Económico y Social se inauguró en Següencoma, zona sur de La Paz.

El Congreso aprobó la derogación de la ley que regulaba el Estado de Excepción

La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó este martes la derogación de la Ley N°1.341 de Estado de Excepción, vigente desde 2020, que fijaba condiciones, plazos y mecanismos de control para la aplicación de medidas extraordinarias ante situaciones de crisis. Entre otros cambios, su eliminación permite la intervención de las Fuerzas Armadas para reprimir protestas como las que tuvieron lugar en las últimas semanas.

El Senado ya la había aprobado este domingo con un respaldo de más de dos tercios de las bancas y el Ejecutivo la promulgó, por lo que la ley ya se encuentra vigente.

Entre otros puntos, la ley N°1.341 obligaba al Ejecutivo de Bolivia a justificar las medidas adoptadas, fijaba límites temporales y habilitaba mecanismos de supervisión legislativa sobre las decisiones del Ejecutivo. Por ejemplo, el gobierno boliviano dependía de la mayoría absoluta para sostener el estado de sitio ante una conmoción interna y, según el parágrafo I del artículo 14, el Presidente debía comunicar a la Asamblea Legislativa cualquier decreto en un plazo máximo de 24 horas; si no lo hacía, caducaría automáticamente.

El rechazo a esta medida ha provocado una fractura total dentro del poder político, con el vicepresidente Edmand Lara y la COB a la cabeza de las denuncias.

Lara advirtió que la derogación podría derivar en una respuesta estatal con armas letales contra la población civil y ya ha presentado una Acción de Amparo Constitucional para intentar frenar la vigencia de la nueva norma. Por su parte, el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, tildó de "traidores" a los legisladores oficialistas.