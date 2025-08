Confirmaron de qué murió Ozzy Osbourne: no fue por Parkinson

El cantante de rock británico Ozzy Osbourne murió el pasado 22 de julio a sus 76 años y generó conmoción en el mundo de la música , por lo que las preguntas alrededor de las razones detrás de su fallecimiento no tardaron en aparecer y fueron respondidas varias semanas después.

Según informó el portal estadounidense The New York Times, quien pudo acceder al certificado de defunción, Ozzy Osbourne falleció de un infarto, aunque el documento también remarcó que padecía enfermedad coronaria y Parkinson. Es importante recordar que desde febrero existía un fuerte rumor que aseguraba que ya no podía caminar por sus propios medios.