Floresta: desalojaron un taller textil clandestino que estaba en una casa usurpada

El Gobierno porteño recuperó una propiedad en el barrio porteño de Floresta que se encontraba usurpada desde hacía ocho años, donde los habitantes dejaron de pagar el alquiler en 2022 y luego montaron un taller textil clandestino. Además, subalquilaban habitaciones por $300.000.
La propiedad, una planta baja y primer piso en el cruce de la esquina de Bahía Blanca y Bacacay, fue clausurada por la Guardia de Auxilio por riesgo de derrumbe. La casa tenía sentencia de desalojo desde 2023 y los usurpadores intentaron desarmar las cinco máquinas de coser que utilizaban en el taller.
La casa pertenecía a la familia Castro Rodríguez desde 1968. Patricia Castro, la dueña, afirmó que su padre, José Luis Castro Rodríguez, quien murió en 2021, la había alquilado en 2018 a ciudadanos bolivianos que dejaron de pagar en julio de 2022 y permanecieron allí.
En tanto, la Justicia reconoció a los herederos, quienes realizaron varios reclamos mediante cartas documento para recuperar su vivienda y luego presentaron una denuncia.
En este marco, Patricia Castro enfatizó: "Intenté recuperar la casa por vía judicial, pero un fiscal quiso avanzar y otro decidió archivar la causa hasta que logramos la sentencia. Sé por vecinos que ahora hay familias bolivianas que alguna vez estuvieron conectadas con problemas de trata en la villa 1-11-14".