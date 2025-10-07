La China Suárez no volverá a Argentina: tomó una terminante decisión con Mauro Icardi La actriz, recientemente retirada de la música, sorprendió al mundo de las redes sociales luego de confirmar su despedida.







La China Suárez no volverá a Argentina y se quedará en Turquía con Mauro Icardi. Instagram

La actriz China Suárez puso a la venta su departamento en Palermo y no volverá a la Argentina, de forma que confirmó que se quedará a vivir con el futbolista Mauro Icardi en Turquía, al menos mientras él siga como jugador de Galatasaray.

Durante una nueva edición del programa televisivo Infama, la conductora Marcela Tauro reveló: "¿Saben quién está vendiendo su piso, su departamento? Ya puso el cartel y todo. ¡La China Suárez!". Con esto, dejó a todos sin palabras en el piso y en redes sociales, ya que dejó en claro que la actriz no volverá a vivir en Argentina en el corto plazo.

"Está atrás de la Embajada de Estados Unidos. Me dijeron que no diga el precio...", continuó Tauro, aunque inmediatamente mostraron las imágenes del departamento y se pudo observar que el monto pedido es de u$s1.300.000. Así, el lujoso estilo de vida de la ex-Casi ángeles pasará a ser un misterio total para todos con motivo de su estadía en Turquía.

Embed - Jotax Digital | Productora de Contenidos en Instagram: "¿MUDANZA TOTAL? LA CHINA SUÁREZ PUSO EN VENTA SU DEPARTAMENTO Mirá la nota completa en nuestro canal de YouTube Jotax Digital #Infama #MarcelaTauro #ChinaSuarez" View this post on Instagram A post shared by Jotax Digital | Productora de Contenidos (@jotax.digital)

Hace algunos días, la China Suárez publicó tres imágenes en la cama con Mauro Icardi y en ninguna de las mismas se pudo observar una prenda de ropa, sino que ambos estaban tapados con las sábanas. Junto con esto, la actriz escribió "Mi lugar seguro" y en una de las fotografías colocó su mano sobre el hombro del futbolista, lo que evidencia que están en un gran momento.