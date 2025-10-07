IR A
La China Suárez no volverá a Argentina: tomó una terminante decisión con Mauro Icardi

La actriz, recientemente retirada de la música, sorprendió al mundo de las redes sociales luego de confirmar su despedida.

La China Suárez no volverá a Argentina y se quedará en Turquía con Mauro Icardi.

La China Suárez no volverá a Argentina y se quedará en Turquía con Mauro Icardi.

Instagram
La China Suárez y Pampita tenían un buen vínculo para criar a sus hijos.
Quiebre total entre la China Suárez y Pampita: cómo seguirá su familia ensamblada

Durante una nueva edición del programa televisivo Infama, la conductora Marcela Tauro reveló: "¿Saben quién está vendiendo su piso, su departamento? Ya puso el cartel y todo. ¡La China Suárez!". Con esto, dejó a todos sin palabras en el piso y en redes sociales, ya que dejó en claro que la actriz no volverá a vivir en Argentina en el corto plazo.

"Está atrás de la Embajada de Estados Unidos. Me dijeron que no diga el precio...", continuó Tauro, aunque inmediatamente mostraron las imágenes del departamento y se pudo observar que el monto pedido es de u$s1.300.000. Así, el lujoso estilo de vida de la ex-Casi ángeles pasará a ser un misterio total para todos con motivo de su estadía en Turquía.

Hace algunos días, la China Suárez publicó tres imágenes en la cama con Mauro Icardi y en ninguna de las mismas se pudo observar una prenda de ropa, sino que ambos estaban tapados con las sábanas. Junto con esto, la actriz escribió "Mi lugar seguro" y en una de las fotografías colocó su mano sobre el hombro del futbolista, lo que evidencia que están en un gran momento.

