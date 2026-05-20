Qué dirá Wanda Nara: Mauro Icardi le cumplió a la China Suárez su sueño máximo

Mientras se afianza el romance del futbolista con la actriz en Turquía, crece la tensión judicial y mediática con la conductora.

Wanda, otra vez en el eje de la polémica.

La relación entre Mauro Icardi y la China Suárez atraviesa uno de sus momentos más mediáticos mientras el futbolista continúa instalado en Turquía junto al Galatasaray . En paralelo, el vínculo con Wanda Nara sigue sumando conflictos judiciales y nuevas tensiones internacionales.

En las últimas semanas, la actriz se mostró junto al delantero en festejos deportivos, eventos y reuniones privadas en Estambul , donde ambos comparten una lujosa residencia. Así fue como esas imágenes alimentaron rumores sobre una convivencia definitiva y posibles planes de casamiento .

Según trascendió en distintos programas de espectáculos, uno de los grandes sueños de la China Suárez era vivir una experiencia internacional vinculada al fútbol europeo, rodeada de lujo, viajes y exposición mediática, algo que hoy estaría concretando junto a Icardi.

El delantero rosarino también analiza continuar varios años más en Turquía debido al interés del Galatasaray en extender su contrato, situación que reforzaría aún más su proyecto de vida con la actriz en Europa.

Mientras tanto, el llamado “Wandagate” genera repercusiones constantes en redes sociales, televisión y medios internacionales, especialmente por la falta de acuerdo definitivo entre Wanda e Icardi.

Wanda Nara denunció a Mauro Icardi ante la embajada de Turquía

La batalla judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo episodio luego de que la empresaria se presentara junto a Ana Rosenfeld en la embajada de Turquía en Argentina para avanzar con nuevas acciones legales.

La información fue revelada en “Mitre Live”, donde la periodista Naiara Vecchio aseguró que Wanda respondió la demanda de restitución internacional impulsada por Icardi y además presentó una nueva denuncia contra el futbolista.

wanda nara mauro icardi Wanda denunció a Icardi.

“Se avecinan tiempos turbulentos”, advirtieron en el programa al explicar que el conflicto ya comenzó a extenderse hacia la Justicia turca y podría escalar durante las próximas semanas.

Según trascendió, una de las principales diferencias entre ambas partes estaría vinculada a cuestiones económicas y patrimoniales que todavía no lograron resolverse en el proceso de separación.