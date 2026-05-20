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Diputados aprobó la reforma del régimen de zonas frías

El oficialismo consiguió apoyo de gobernadores aliados y avanzó con la quita de subsidios incorporados en 2021. La medida afectará a 3,4 millones de hogares, pymes y usuarios patagónicos. La iniciativa pasa al Senado.

Constanza Viñas
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Constanza Viñas
Diputados aprobó la reforma al régimen de zonas frías.

Diputados aprobó la reforma al régimen de zonas frías.

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La Cámara de Diputados aprobó el proyecto oficialista para modificar el régimen de subsidios de "zonas frías" con 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones de los tres diputados catamarqueños y de Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
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El oficialismo consiguió el respaldo de sus aliados del PRO, la UCR y el MID. También acompañó Innovación Federal —espacio que responde a los gobernadores de Salta, Misiones y San Luis—, junto con las diputadas alineadas con el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego, el bloque Independencia de Tucumán, la neuquina Karina Maureira y el santacruceño José Luis Garrido. Del interbloque Unidos votaron a favor la jujeña María Inés Zigarán, Jorge Ávila (Chubut), Sergio Capozzi (Río Negro) y Nicolás Massot.

Uno de los datos más relevantes fue el cambio de postura de Mendoza. La provincia había acompañado en 2021 la ampliación del régimen de zonas frías, pero ahora el gobernador Alfredo Cornejo, aliado del Gobierno nacional, respaldó la restricción de subsidios y sus legisladores votaron a favor del proyecto.

La reforma elimina beneficios incorporados en la ampliación de 2021, que incluye a casi 130 municipios de 10 provincias, y afectará a unas 3,4 millones de familias, además de impactar sobre pymes y usuarios de clase media. El proyecto mantiene el beneficio únicamente para hogares vulnerables, que deberán acreditar su situación para conservar el subsidio.

Cámara de Diputados Sesión Especial 20 Mayo 2026
El oficialismo le dio media sanción al proyecto con el apoyo de gobernadores.

El oficialismo le dio media sanción al proyecto con el apoyo de gobernadores.

Desde el oficialismo sostienen que la ampliación de 2021 incorporó "zonas templadas" que no necesitaban asistencia estatal y afirman que el 50% de quienes reciben actualmente el subsidio perciben ingresos superiores a tres canastas básicas, es decir, más de $4 millones por familia. En ese marco, defendieron la iniciativa al señalar que el esquema vigente constituye "un régimen de injusticia silenciosa que profundiza la desigualdad".

Hasta horas antes de la sesión había dudas sobre si el oficialismo lograría aprobar la ley. Para destrabar apoyos, el Gobierno negoció la creación de un esquema de "zonas cálidas", que implicaría descuentos en las tarifas eléctricas para provincias con altas temperaturas, como Jujuy, Catamarca, Misiones, Salta y Santa Fe.

Sin embargo, ese beneficio no fue incorporado al texto votado. El Ejecutivo prometió implementarlo vía decreto, por fuera de la ley, por lo que terminará dependiendo de una decisión administrativa futura. Los gobernadores nuevamente depositaron su confianza en Milei.

Condonación de deuda para distribuidoras eléctricas

Otro de los puntos sensibles que fue aprobado en el proyecto de "medidas energéticas" es el esquema de alivio para distribuidoras eléctricas privadas que mantienen deudas con Cammesa, la administradora del mercado eléctrico mayorista.

La deuda acumulada asciende a u$s1.842 millones y el 69% se concentra en Edenor, Edesur y el Grupo DESA.

La discusión tiene una carga extra, ya que el Gobierno había intentado introducir un mecanismo similar en el artículo XI del Presupuesto 2026, el único que fue volteado por incluir la derogación de la ley de financiamiento universitario.

La trampa en la Patagonia

A pesar de que el oficialismo sostenía que la reforma mantenía la protección histórica para esa región, la Puna y Malargüe, diputados patagónicos rechazaron las definiciones y explicaron que aunque no se las excluya de las zonas frías, serán igualmente afectadas.

El neuquino Pablo Todero advirtió en el recinto que el subsidio dejaría de aplicarse sobre varios componentes de la factura y quedaría limitado únicamente al ítem de consumo. "Es mentira lo que dicen de que en la Patagonia no cambia nada. Minga que no cambia", lanzó el legislador.

Según explicó, cargos como distribución, transporte y cargo fijo quedarían excluidos del beneficio, lo que podría derivar en aumentos de entre el 40% y el 60% en las facturas durante los próximos meses.

En la previa de la sesión, diputados patagónicos de Unión por la Patria difundieron un comunicado y un video en redes sociales en el que sostuvieron que "en la Patagonia la calefacción no es un lujo, es una necesidad básica" y remarcaron que "nadie puede pasar un invierno en el sur pensando si enciende o no la calefacción".

Si bien en el comienzo de la sesión llamó la atención la presencia de Karina Maureira, pocas horas después se conoció una foto del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, con Luis Caputo y Diego Santilli, lo que explicó el apoyo de la provincia a pesar de ser afectada.

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