IR A
IR A

Mauro Icardi y la China Suárez compartieron fotos íntimas: "Mi lugar seguro..."

El futbolista y la actriz sorprendieron en redes sociales luego de publicar imágenes explícitas sobre sus relaciones.

La China Suárez y Mauro Icardi compartieron fotos íntimas.

La China Suárez y Mauro Icardi compartieron fotos íntimas.

Instagram

El futbolista Mauro Icardi y la actriz China Suárez compartieron fotos íntimas que no tardaron en ser virales en redes sociales, ya que muchos aseguraron que son imágenes posteriores a tener relaciones sexuales, algo que hizo mucho ruido con respecto a la privacidad de ambos.

La mediática volvió a Turquía después de unos días de descanso en Argentina.
Te puede interesar:

La China Suárez y Mauro Icardi mostraron su intimidad: "Mi lugar seguro"

A través de sus historias de Instagram, la China Suárez publicó tres imágenes en la cama con Mauro Icardi y en ninguna de las mismas se pudo observar una prenda de ropa, sino que ambos estaban tapados con las sábanas. De esta manera, se trató de una fuerte provocación para Wanda Nara, con quien tienen una especie de guerra fría.

Junto con esto, la actriz escribió "Mi lugar seguro" y en una de las fotografías colocó su mano sobre el hombro del futbolista. Esta cercanía no hace más que evidenciar que están en el mejor momento de su relación amorosa, aunque parece que siguen decididos a mostrar un poco más de lo que hacen las parejas "normales".

Mauro Icardi China Suárez historia
Icardi y la China sorprendieron con la publicación viral.

Icardi y la China sorprendieron con la publicación viral.

Lo cierto es que el vínculo de ambos está lejos de terminar y los problemas judiciales de Mauro Icardi con Wanda Nara son lo único que todavía lo vinculan a la madre de sus hijas Francesca e Isabella. Así, una vez que haya un desenlace con este tema, lo más probable es que la China Suárez y el futbolista sigan viviendo en Turquía sin llamar la atención.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mauro Icardi abandonará Galatasaray para regresar a Argentina.
play

Mauro Icardi vuelve a Argentina: dejará Galatasaray en medio de la temporada

La vida romántica de Wanda Nara fue discutida por Maxi López.
play

La sorpresiva respuesta de Maxi López al ser consultado por la vida amorosa de Wanda Nara: "Fue un trabajo..."

Pampita pasó a ser la cara de una marca para la que trabajaba Suárez.

Pampita destronó a La China Suárez en una marca internacional y deslumbró con sus looks

Wanda Nara confirmó su nuevo romance de una forma especial.

Wanda Nara presentó a su nuevo novio y lo integró a su familia: las fotos que lo confirman

Los integrantes de una gran dupla.

De un ring en ojotas al main stage de Europa: la historia de "No Name"

Falleció Claudia Cardinale, ícono del cine europeo

Falleció Claudia Cardinale, ícono del cine europeo

últimas noticias

play

El papá de Brenda del Castillo denunció irregularidades: "No es serio lo que están haciendo"

Hace 14 minutos
La China Suárez y Mauro Icardi compartieron fotos íntimas.

Mauro Icardi y la China Suárez compartieron fotos íntimas: "Mi lugar seguro..."

Hace 21 minutos
El apretón monetario enfrió al dólar ahorro: las compras de individuos cayeron casi 40% en agosto

El apretón monetario enfrió al dólar ahorro: las compras de individuos cayeron casi 40% en agosto

Hace 44 minutos
Pablo Galdames desperdició una clara oportunidad.

Video: el claro mano a mano que erró Pablo Galdames para Independiente contra Racing

Hace 48 minutos
River recibe a Deportivo Riestra.

River se repuso y empata 1-1 con Deportivo Riestra en el Monumental

Hace 51 minutos