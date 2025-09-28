Mauro Icardi y la China Suárez compartieron fotos íntimas: "Mi lugar seguro..." El futbolista y la actriz sorprendieron en redes sociales luego de publicar imágenes explícitas sobre sus relaciones.







La China Suárez y Mauro Icardi compartieron fotos íntimas. Instagram

El futbolista Mauro Icardi y la actriz China Suárez compartieron fotos íntimas que no tardaron en ser virales en redes sociales, ya que muchos aseguraron que son imágenes posteriores a tener relaciones sexuales, algo que hizo mucho ruido con respecto a la privacidad de ambos.

A través de sus historias de Instagram, la China Suárez publicó tres imágenes en la cama con Mauro Icardi y en ninguna de las mismas se pudo observar una prenda de ropa, sino que ambos estaban tapados con las sábanas. De esta manera, se trató de una fuerte provocación para Wanda Nara, con quien tienen una especie de guerra fría.

Junto con esto, la actriz escribió "Mi lugar seguro" y en una de las fotografías colocó su mano sobre el hombro del futbolista. Esta cercanía no hace más que evidenciar que están en el mejor momento de su relación amorosa, aunque parece que siguen decididos a mostrar un poco más de lo que hacen las parejas "normales".

Mauro Icardi China Suárez historia Icardi y la China sorprendieron con la publicación viral. Captura Instagram

Lo cierto es que el vínculo de ambos está lejos de terminar y los problemas judiciales de Mauro Icardi con Wanda Nara son lo único que todavía lo vinculan a la madre de sus hijas Francesca e Isabella. Así, una vez que haya un desenlace con este tema, lo más probable es que la China Suárez y el futbolista sigan viviendo en Turquía sin llamar la atención.