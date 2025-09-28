Mauro Icardi y la China Suárez compartieron fotos íntimas: "Mi lugar seguro..."

El futbolista Mauro Icardi y la actriz China Suárez compartieron fotos íntimas que no tardaron en ser virales en redes sociales, ya que muchos aseguraron que son imágenes posteriores a tener relaciones sexuales, algo que hizo mucho ruido con respecto a la privacidad de ambos.
A través de sus historias de Instagram, la China Suárez publicó tres imágenes en la cama con Mauro Icardi y en ninguna de las mismas se pudo observar una prenda de ropa, sino que ambos estaban tapados con las sábanas. De esta manera, se trató de una fuerte provocación para Wanda Nara, con quien tienen una especie de guerra fría.
Junto con esto, la actriz escribió "Mi lugar seguro" y en una de las fotografías colocó su mano sobre el hombro del futbolista. Esta cercanía no hace más que evidenciar que están en el mejor momento de su relación amorosa, aunque parece que siguen decididos a mostrar un poco más de lo que hacen las parejas "normales".
Mauro Icardi China Suárez historia
Icardi y la China sorprendieron con la publicación viral.
Captura Instagram
Lo cierto es que el vínculo de ambos está lejos de terminar y los problemas judiciales de Mauro Icardi con Wanda Nara son lo único que todavía lo vinculan a la madre de sus hijas Francesca e Isabella. Así, una vez que haya un desenlace con este tema, lo más probable es que la China Suárez y el futbolista sigan viviendo en Turquía sin llamar la atención.
La China Suárez explotó contra Yanina Latorre: "Te seguís cagando en tres menores"
La actriz y modelo China Suárez explotó contra la mediática Yanina Latorre luego de que volviera a filtrar la dirección de su casa y se comparó con lo ocurrido recientemente con Carolina "Pampita" Ardohain, justamente la expareja del actor chileno Benjamín Vicuña.
Yanina Latorre y China Suárez
Yanina Latorre filtró dónde vive la China Suárez y la actriz explotó en Instagram.
Redes sociales