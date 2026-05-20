21 de mayo de 2026 Inicio
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Apuñalaron a un estudiante dentro del campus de una universidad en Río Gallegos

Un empleado de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) atacó a José Fernando Águila, un alumno de primer año. La víctima sufrió múltiples cortes en los brazos, la espalda y la cabeza. Debió ser operado por una perforación en el pulmón.

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Los directivos de la universidad suspendieron todas las actividades académicas hasta este jueves.

Los directivos de la universidad suspendieron todas las actividades académicas hasta este jueves.

Un empleado de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) apuñaló a un estudiante de primer año por presuntos conflictos personales este martes en la sede de Río Gallegos. El conflicto se produjo en el sector E de la institución académica. Tras el ataque, el agresor, de 46 años, huyó del lugar a bordo de un automóvil rojo, pero la División de Investigaciones de la Policía lo apresó a pocas cuadras.

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La víctima, identificada como José Fernando Águila, de 32 años, sufrió múltiples cortes en los brazos, la espalda y la cabeza. Una ambulancia lo trasladó de urgencia al Hospital Regional Río Gallegos, donde el equipo médico lo operó por una perforación en el pulmón.

Frente al grave incidente, las autoridades de la universidad emitieron un comunicado oficial para repudiar la agresión. Como medida preventiva, los directivos suspendieron todas las actividades académicas hasta este jueves y se pusieron a disposición de la Justicia.

La familia del estudiante denunció la existencia de acosos previos

La madre del alumno atacado reveló que el empleado universitario mantenía un comportamiento hostil hacia la pareja de su hijo desde hacía varios meses. "Mi nuera y mi hijo habían hablado con las autoridades de la facultad porque este señor venía acosándola desde principio de año. Ellos hicieron la denuncia dentro de la institución y pidieron resguardo, pero no pasó nada. Absolutamente nada", declaró Ángela Catelicán a la prensa.

Por su parte, la decana Karina Franciscovic negó la existencia de presentaciones formales previas en los registros institucionales. La funcionaria argumentó además que las dimensiones del predio dificultan los controles de ingreso, aunque priorizó la asistencia médica y la colaboración legal.

La Policía Científica peritó la escena del crimen y entregó los elementos de prueba al Juzgado de Instrucción N°1. El magistrado a cargo del caso indagará al acusado en las próximas horas para definir su situación procesal penal.

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