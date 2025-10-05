IR A
IR A

La China Suárez confirmó su retiro de la música: vuelve a la actuación

La actriz sorprendió al mundo de las redes sociales luego de revelar que abandonó su carrera como cantante.

La China Suárez le puso punto final a su carrera en la música.

La China Suárez le puso punto final a su carrera en la música.

Redes sociales

La actriz China Suárez confirmó su retiro de la música y la noticia no tardó en ser viral en redes sociales, ya que su faceta en la música siempre fue objeto de burlas y ahora directamente decidió dejar esta etapa de su vida en el pasado de forma definitiva.

Las mediáticas competirán en el rubro de la belleza.
Te puede interesar:

¿Copia o casualidad? La China Suárez lanza su emprendimiento y compite directo con Wanda Nara

El retiro de la China fue confirmado a través de su cuenta de Instagram, donde actualizó su biografía y esto no pasó por alto entre sus casi 8 millones de seguidores. Durante años, la ex-Casi ángeles tuvo "Actriz y cantante", mientras que de un día para otro decidió remover esa segunda parte y agregó su usuario personal de TikTok.

Además, borró la etiqueta de Carolina Nolte (@caronolte_), es decir una agente de modelos, actores e influencers que trabaja para Multitalent Agency, algo que todavía se mantiene en la biografía. Esto podría significar un quiebre total con ella, quien habló con la prensa en reiteradas ocasiones y como "amiga personal" de Eugenia Suárez.

China Suárez retiro cantante
La China Suárez se despidió de la música.

La China Suárez se despidió de la música.

Si bien la China Suárez tuvo una carrera musical desde Casi ángeles, lo cierto es que su relanzamiento como artista en solitario es lo que le generó recibir muchas críticas. Por eso, sus únicos lanzamientos fueron Nada es igual (2012), All of Me y Trátame suavemente para la película Abzurdah (2015), You Know I'm No Good para la película El hilo rojo (2016), Tuyo (2018), El juego del amor, Lo que dicen de mí y Ya no quiero verte ft. El Polaco (2022) e Hipnotizados ft. Rusherking (2023).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El futbolista llegó acompañado de la influencer a realizar la entrevista psicológica ante la justicia.

Mauro Icardi y la China Suárez, en la Justicia de Estambul: ¿Por qué el futbolista se presentó en un juzgado turco acompañado por la actriz?

Mauro Icardi y Leandro Paredes fueron compañeros en Paris Saint-Germain.

Icardi y Paredes tendrían un romance con una ex-Gran Hermano: de quién se trata

La China Suárez y Mauro Icardi compartieron fotos íntimas.

Mauro Icardi y la China Suárez compartieron fotos íntimas: "Mi lugar seguro..."

La mediática volvió a Turquía después de unos días de descanso en Argentina.

La China Suárez y Mauro Icardi mostraron su intimidad: "Mi lugar seguro"

Taylor Swift lanzó su duodécimo álbum de estudio. 

Ya está disponible el nuevo álbum de Taylor Swift, "The Life of a Showgirl": cuándo llega a los cines

La vida de Flor Alvarez es digna de una serie o una película. 
play

De vivir en la calle a ser ovacionada en los escenarios: la historia de superación de Flor Alvarez

últimas noticias

El shock del Gobierno es total: crece la imagen negativa la gestión de Javier Milei a semanas de las elecciones

"El shock del Gobierno es total": crece la imagen negativa la gestión de Javier Milei a semanas de las elecciones

Hace 6 minutos
El salario mínimo volvió a caer en agosto y llegó a su nivel más bajo desde 2001

El salario mínimo volvió a caer en agosto y llegó a su nivel más bajo desde 2001

Hace 44 minutos
La China Suárez le puso punto final a su carrera en la música.

La China Suárez confirmó su retiro de la música: vuelve a la actuación

Hace 44 minutos
Octubre de 2025 llega cargado de energía cósmica y oportunidades para quienes saben aprovecharlas.

Los tres signos más afortunados en octubre 2025

Hace 55 minutos
El influencer se llamaba Balin Miller.

Un influencer cayó al vacío y murió mientras transmitía en vivo por TikTok

Hace 1 hora