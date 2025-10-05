La China Suárez confirmó su retiro de la música: vuelve a la actuación La actriz sorprendió al mundo de las redes sociales luego de revelar que abandonó su carrera como cantante.







La China Suárez le puso punto final a su carrera en la música.

La actriz China Suárez confirmó su retiro de la música y la noticia no tardó en ser viral en redes sociales, ya que su faceta en la música siempre fue objeto de burlas y ahora directamente decidió dejar esta etapa de su vida en el pasado de forma definitiva.

El retiro de la China fue confirmado a través de su cuenta de Instagram, donde actualizó su biografía y esto no pasó por alto entre sus casi 8 millones de seguidores. Durante años, la ex-Casi ángeles tuvo "Actriz y cantante", mientras que de un día para otro decidió remover esa segunda parte y agregó su usuario personal de TikTok.

Además, borró la etiqueta de Carolina Nolte (@caronolte_), es decir una agente de modelos, actores e influencers que trabaja para Multitalent Agency, algo que todavía se mantiene en la biografía. Esto podría significar un quiebre total con ella, quien habló con la prensa en reiteradas ocasiones y como "amiga personal" de Eugenia Suárez.

Si bien la China Suárez tuvo una carrera musical desde Casi ángeles, lo cierto es que su relanzamiento como artista en solitario es lo que le generó recibir muchas críticas. Por eso, sus únicos lanzamientos fueron Nada es igual (2012), All of Me y Trátame suavemente para la película Abzurdah (2015), You Know I'm No Good para la película El hilo rojo (2016), Tuyo (2018), El juego del amor, Lo que dicen de mí y Ya no quiero verte ft. El Polaco (2022) e Hipnotizados ft. Rusherking (2023).