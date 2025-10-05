La insólita indirecta de Wanda Nara a Mauro Icardi en el tráiler de MasterChef Celebrity La mediática volvió a arremeter contra el futbolista y evidenció que su relación está cada vez peor, lo que complica el futuro de Francesca e Isabella.







Wanda Nara volvió a apuntar contra Mauro Icardi. Redes sociales

La mediática Wanda Nara lanzó una insólita indirecta para Mauro Icardi en el tráiler de MasterChef Celebrity, algo que no tardó en ser viral en redes sociales con motivo de la interminable pelea que enfrenta a la conductora de Telefe con el futbolista.

A través de las redes sociales del programa, del canal, de la conductora y de los jurados, el público quedó boquiabierto luego de la aparición de una insólita indirecta para Icardi. En esta ocasión, luego de lo que fueron las supuestas fotos filtradas del futbolista, Damián Betular fue quien dio pie a la situación tras expresar lo siguiente: "¿Es maní? ¿Puedo?".

Luego, una vez publicado este video en Instagram, Donato de Santis quiso sumarse a la broma y comentó lo siguiente: "Ingrediente del año: el maní". Con todo esto, los millones de seguidores de Wanda Nara no tardaron en vincular esto con su publicación de algunos meses atrás, algo que parece ser un palo "sutil" contra el padre de sus hijas Francesca e Isabella.

Embed - Masterchef Argentina on Instagram: " La cuenta regresiva empezó. Desde el martes 14 de octubre la cocina más famosa del país vuelve a encenderse. Participantes listos para todo, emociones al límite y platos que lo cambian todo. Así regresa la competencia que todos esperan: #MasterchefCelebrity con la conducción de @wanda_nara Y grandes jurados @dbetular @germanmartitegui @donatodesantis" View this post on Instagram A post shared by Masterchef Argentina (@masterchefargentina)

Junto con este chiste, Telefe confirmó que MasterChef Celebrity volverá a la televisión el martes 14 de octubre, algo que hizo mucho ruido entre los fanáticos de La Voz Argentina. Por otro lado, se espera que termine entre febrero y marzo de 2026, lo que dará lugar a la presencia de Gran Hermano: Generación Dorada.