IR A
IR A

La insólita indirecta de Wanda Nara a Mauro Icardi en el tráiler de MasterChef Celebrity

La mediática volvió a arremeter contra el futbolista y evidenció que su relación está cada vez peor, lo que complica el futuro de Francesca e Isabella.

Wanda Nara volvió a apuntar contra Mauro Icardi.

Wanda Nara volvió a apuntar contra Mauro Icardi.

Redes sociales
Mauro Icardi tuvo la primera gran noticia en la causa contra Wanda Nara.
Te puede interesar:

Mauro Icardi recibió el primer fallo favorable: se archivó una denuncia de Wanda Nara

A través de las redes sociales del programa, del canal, de la conductora y de los jurados, el público quedó boquiabierto luego de la aparición de una insólita indirecta para Icardi. En esta ocasión, luego de lo que fueron las supuestas fotos filtradas del futbolista, Damián Betular fue quien dio pie a la situación tras expresar lo siguiente: "¿Es maní? ¿Puedo?".

Embed - Masterchef Argentina on Instagram: " La cuenta regresiva empezó. Desde el martes 14 de octubre la cocina más famosa del país vuelve a encenderse. Participantes listos para todo, emociones al límite y platos que lo cambian todo. Así regresa la competencia que todos esperan: #MasterchefCelebrity con la conducción de @wanda_nara Y grandes jurados @dbetular @germanmartitegui @donatodesantis"

Junto con este chiste, Telefe confirmó que MasterChef Celebrity volverá a la televisión el martes 14 de octubre, algo que hizo mucho ruido entre los fanáticos de La Voz Argentina. Por otro lado, se espera que termine entre febrero y marzo de 2026, lo que dará lugar a la presencia de Gran Hermano: Generación Dorada.

Mauro Icardi recibió el primer fallo favorable: se archivó una denuncia de Wanda Nara

El futbolista Mauro Icardi recibió el primer fallo favorable de la Justicia, ya que se archivó una denuncia de Wanda Nara y esto lo dejó más cerca que nunca de quedarse con la tenencia de Francesca e Isabella luego de muchos meses separado de ellas.

Wanda Nara y Mauro Icardi
Mauro Icardi tuvo la primera gran noticia en la causa contra Wanda Nara.

Mauro Icardi tuvo la primera gran noticia en la causa contra Wanda Nara.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El look vintage de Wanda Nara fue uno de los más comentados de la gala.

El look vintage de Wanda Nara con el que sorprendió a todo el país

Las mediáticas competirán en el rubro de la belleza.

¿Copia o casualidad? La China Suárez lanza su emprendimiento y compite directo con Wanda Nara

El futbolista llegó acompañado de la influencer a realizar la entrevista psicológica ante la justicia.

Mauro Icardi y la China Suárez, en la Justicia de Estambul: ¿Por qué el futbolista se presentó en un juzgado turco acompañado por la actriz?

Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara.

Yanina Latorre destrozó a Wanda Nara luego de llevarse el Martín Fierro a su casa

Una conductora se robó el Martín Fierro 2025
play

Una conductora se robó el Martín Fierro 2025 y sus compañeros la escracharon: "Agarró el premio y desapareció"

La China Suárez y Mauro Icardi compartieron fotos íntimas.

Mauro Icardi y la China Suárez compartieron fotos íntimas: "Mi lugar seguro..."

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 18 de junio de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.310 del domingo 5 de octubre de 2025

Hace 1 hora
Se complica la situación judicial del diputado José Luis Espert

Caso Espert: el lunes declara un empresario en la causa de los vuelos

Hace 1 hora
Javier Milei junto a sus ministros.

Milei anticipó cambios en su Gabinete: "Hay lugares que podrían funcionar mejor"

Hace 1 hora
José Luis Espert renunció a su candidatura y los memes no tardaron en aparecer.

La reacción en redes de la renuncia de José Luis Espert

Hace 1 hora
Ignacio Malcorra anotó un golazo para el 2-1 final de Rosario Central.

En una noche muy polémica, River perdió 2-1 ante Rosario Central en Santa Fe

Hace 2 horas