La nueva disputa de la China Suárez y Benjamín Vicuña: "Hace dos meses que no ve a sus hijos"

El viaje de la actriz y Mauro Icardi a Japón demoró el regreso de Magnolia y Amancio a Buenos Aires. Aseguran que las hijas y el hijo de la modelo se quedaron en Turquía.

Mauro Icardi le cumplió uno de sus sueños a la China Suárez y la llevó a Japón, pero las hijas y el hijo que tiene la actriz con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña se habrían quedado en Turquía. La productora de LAM Naiara Vecchio aseguró que el protagonista de la adaptación teatral de Secreto en la montaña "hace dos meses que no ve a sus hijos", Magnolia y Amancio.

"Es fake que Benjamín Vicuña denuncie a China Suárez por impedimento de contacto, pero los chicos tenían que estar en Buenos Aires", señaló la periodista de espectáculos en X y precisó que "se demoró otra vez su llegada para la próxima semana". Su colega Paula Varela ya había afirmado en Intrusos que en el entorno del actor están "muy preocupados" por los menores.

Exclusivo:es fake que Benjamín Vicuña denuncie a China Suárez por impedimento de contacto pero los chicos tenían que estar en Buenos Aires. Se demoró otra vez su llegada para la próxima semana por viaje de la #China e #Icardi a Japón.Hace 2 meses que los padres no ven a sus hijos pic.twitter.com/gKfidcUqMA

La panelista apuntó: "Me dicen que los chicos están solos en Turquía, porque Mauro y la China están en Japón, está candente la cosa. Dejá que los chicos vengan a la Argentina, si estás en Japón". Varela detalló que "los chicos iban a viajar, pero no lo hicieron por el calendario escolar, luego venía el fin del campeonato de Turquía…" y coincidió con Vecchio: "Ya lleva casi dos meses sin ver a sus hijos".

El viaje a Japón de Mauro y la China tiene lugar luego de la victoria del Galatasaray en la final de la Superliga de Turquía y como luna de miel adelantada por su compromiso. Mientras celebran y descansan, las responsabilidades paternales siguen corriendo. En el caso del futbolista, la relajación no le impidió presentar una denuncia ante la Justicia de Turquía para quedarse con la custodia de las hijas que tiene con Wanda Nara .

Wanda Nara denunció a Mauro Icardi ante la embajada de Turquía

La batalla judicial entre Wanda y Mauro sumó un nuevo episodio luego de que la empresaria se presentara junto a Ana Rosenfeld en la embajada de Turquía en Argentina para avanzar con nuevas acciones legales.

La información fue revelada en Mitre Live, donde Vecchio aseguró que Wanda respondió la demanda de restitución internacional impulsada por Icardi y además presentó una nueva denuncia contra el futbolista.

Embed - Mitre Live on Instagram: "#MitreLive | @wanda_nara denunció a @mauroicardi ante la embajada de Turquía: “Se avecinan tiempos turbulentos” En “Mitre Live”, dieron nuevos detalles del capitulo que suma el Wanda gate con una nueva demanda judicial. @juanetchegoyen conversó en “Mitre Live” con la periodista Naiara Vecchio que profundizó detalles de esta situación que tuvo lugar en la embajada de Turquía en Argentina en la mañana del lunes 18 de mayo. “Ahora hay calma en el Wanda gate pero se avecinan tiempos turbulentos pero te cuento que esta mañana Wanda Nara fue con Ana Rosenfeld a denunciar a Mauro Icardi en la embajada de Turquía”, empezó diciendo la comunicadora. Y manifestó: “Fueron a presentar una demanda en la embajada de Turquía en la Argentina y me adelantaron que es algo nuevo y Rosenfeld está esperando que se lleve a cabo en la Justicia pero ya hoy empezaron con acciones legales en la Justicia de Turquía”. “Icardi todavía es esposo de Wanda Nara y no se puede casar por ahora con la China Suárez pero a fin de mes puede haber novedades. Se posterga porque no hay un acuerdo entre las partes”, agregó Vecchio que luego sumó más detalles. “La recompensación económica puede seguir un rumbo paralelo pero acá no se están poniendo de acuerdo entre Wanda y Mauro. Esto que te digo de la denuncia pasó en la mañana del lunes”, dijo al respecto Nai. Y concluyó: “Wanda fue con Ana Rosenfeld a responder la demanda de Mauro de restitución internacional que presentó Icardi en Turquía y a presentar nueva denuncia contra él. Puede ser algo económico pero es un contraataque judicial”." View this post on Instagram

"Se avecinan tiempos turbulentos", advirtieron en el programa al explicar que el conflicto ya comenzó a extenderse hacia la Justicia turca y podría escalar durante las próximas semanas.

Según trascendió, una de las principales diferencias entre ambas partes estaría vinculada a cuestiones económicas y patrimoniales que todavía no lograron resolverse en el proceso de separación.