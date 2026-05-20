Moria Casán y Georgina Barbarossa rompen la grieta televisiva: se viene la reconciliación en vivo Las conductoras podrían poner fin a 20 años de conflicto con una histórica transmisión en simultáneo entre El Trece y Telefe. Por Agregar C5N en









Casán y Barbarossa tuvieron un principio de acercamiento en los Premios Martín Fierro. Imagen mejorada con IA

La televisión se prepara para un hecho histórico e inesperado, con la reconciliación en vivo de Moria Casán y Georgina Barbarossa, luego de una pelea personal que hicieron pública a lo largo de 20 años.

Los rumores sobre una transmisión simultánea entre los programas de las mediáticas, en El Trece y Telefe, marcarían un icónico momento entre las actrices.

La noticia que pretende ser un éxito para ambos canales que se sacan chispas por el rating, fue confirmado por el periodista Guido Zaffora en la red X: "Mañana habrá duplex entre@Moria_Casany @geobarbarossa para sellar la reconciliación al aire. Después de mucho tiempo TELEFE Y CANAL 13 juntos.

Embed Mañana habrá duplex entre @Moria_Casan y @geobarbarossa para sellar la reconciliación al aire.



Después de mucho tiempo TELEFE Y CANAL 13 juntos. pic.twitter.com/cn0f2rqr4U — Guido Zaffora (@GZaffora) May 20, 2026 Casán y Barbarossa estuvieron peleadas durante aproximadamente 20 años, a partir marcad de las declaraciones de "La One" sobre el fallecido marido de Georgina, "el Vaso" Lecuna, incluso después de su muerte en 2011.