Pánico en Manhattan por la explosión de un auto cerca del Toro de Wall Street

La explosión provocó corridas y confusión en las calles, mientras que el fuego consumió por completo al vehículo. Las autoridades controlaron la situación y descartaron, por el momento, que haya sido un atentado terrorista.

Un vehículo perteneciente a la Autoridad Metropolitana de Transporte se incendió y explotó este martes por la tarde en el distrito financiero de Nueva York, a escasos metros del Toro de Wall Street. El incidente desató escenas de terror entre los presentes, aunque las fuerzas de seguridad confirmaron que no hubo heridos ni indicios sobre un ataque intencional.

Tras recibir múltiples llamadas de alerta por las llamas, efectivos de la Policía local y del Departamento de Bomberos acudieron a la zona para intervenir. Una densa columna de humo negro cubrió el área en pocos minutos, situación que alarmó a los turistas y peatones que transitaban por las inmediaciones del icónico monumento.

La detonación posterior del automóvil provocó corridas y confusión en las calles aledañas. Los equipos de emergencia actuaron con rapidez y lograron sofocar el fuego antes de las 19, para luego proceder con la remoción de los restos del vehículo, el cual quedó totalmente calcinado.

Las causas exactas del siniestro continúan bajo estricta investigación por parte de las autoridades. Los primeros peritajes en el lugar permitieron asegurar el perímetro y llevar tranquilidad a la población ante el descarte inicial de un hecho terrorista o criminal.

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El último antecedente de una magnitud similar en La Gran Manzana se remonta a noviembre pasado, cuando un automóvil explotó en el barrio El Bronx, al norte de la ciudad. En aquella oportunidad, el hecho ocurrió en la intersección de Westchester Avenue y Kelly Street.

Como saldo de aquel episodio previo, cinco personas sufrieron quemaduras de diversa gravedad y recibieron asistencia de urgencia en el Hospital Jacobi. Hasta la actualidad, los investigadores desconocen si aquel incendio derivó de un desperfecto mecánico o de una acción premeditada.

Ese suceso de fines del año pasado coincidió con un clima de fuerte tensión política en el distrito, apenas un día antes de las elecciones a la alcaldía. En dichos comicios se impuso el dirigente demócrata Zohran Mamdani, quien asumió el cargo en medio de acusaciones cruzadas con el gobierno del presidente Donald Trump.