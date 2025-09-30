Este es el perfume favorito de la China Suárez: cuánto cuesta

La actriz se identifica con un aroma floral y elegante. El valor que tiene en distintos locales.

Se trata de una fragancia que logra equilibrio entre lo cítrico y lo dulce.

La China Suárez compartió en más de una ocasión cuál es la fragancia que mejor la representa. Se trata de un perfume icónico que refleja su elegancia y su costado más audaz, convirtiéndose en un sello distintivo dentro de su rutina de belleza.

La actriz y cantante argentina se afianza como referente de moda y tendencias , marcando el pulso de lo que muchas buscan replicar. Sus elecciones de indumentaria, maquillaje y aromas suelen llamar la atención de miles de seguidoras, que encuentran en ella una fuente de inspiración. En el universo de las fragancias, la intérprete se inclinó por un clásico moderno que mezcla frescura, feminidad y elegancia.

Su preferencia por esta creación de Carolina Herrera no solo se refleja en entrevistas y declaraciones públicas, sino también en su participación como imagen de campaña.

El elegido por la China Suárez es Good Girl Blush, de Carolina Herrera, una reinterpretación floral y delicada del clásico Good Girl. Este perfume mantiene la impronta elegante de la línea, pero suma un aire más fresco y romántico, ideal para quienes buscan un aroma versátil que acompañe tanto de día como de noche.

Además, el diseño de su envase, con la característica forma de stiletto, refuerza su imagen audaz y glamorosa, transformándolo en un objeto de deseo dentro del mundo de la perfumería.

Good Girl Blush de Carolina Herrera

Cuánto cuesta el perfume de la China Suárez

En Argentina, el precio del Good Girl Blush cambia según el tamaño del frasco y la perfumería donde se lo adquiera. La presentación de 80 ml tiene un valor cercano a los $200.000 en locales reconocidos. También existen versiones más pequeñas, que resultan más accesibles y se adaptan a distintos presupuestos, como el de 30 ml a $125.000.

En fechas especiales como el Día de la Madre o Navidad suelen aparecer promociones y descuentos, lo que permite conseguir esta fragancia de alta gama a un costo menor. Good Girl Blush no solo es la elección personal de la China Suárez, sino también una alternativa ideal para quienes buscan un perfume femenino con personalidad marcada y un estilo elegante que perdure en el tiempo.