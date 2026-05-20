Cuándo vuelve a jugar River tras el empate con Bragantino por la Copa Sudamericana

River empató 1 a 1 con Bragantino en el estadio Monumental por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, por lo que quedó muy cerca de clasificar a los octavos de final del torneo continental a una jornada del final de la fase de grupos. Ahora, se preparará para su siguiente partido.
El próximo encuentro de River será contra Belgrano, en el marco de la final del Torneo Apertura 2026. El cruce se llevará a cabo el domingo desde las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes y será especial ya que el Millonario buscará el título 73 en su historia, mientras que el Pirata aspirará a consagrarse campeón por primera vez.
El último encuentro entre ambos equipos se produjo el 5 de abril, cuando River derrotó 3-0 a Belgrano en el Monumental por la fecha 13 de la Zona B del Apertura. En aquel partido, Tomás Galván convirtió un doblete para el Millonario, mientras que Facundo Colidio anotó el gol restante.
En tanto, luego el equipo de Eduardo Coudet recibirá a Blooming y cerrará su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El partido se jugará el 27 de mayo a las 21:30.
Más dolores de cabeza en River: otro jugador se desgarró y se perderá la final contra Belgrano
River volverá a jugar una final por el Torneo Apertura 2026 frente a Belgrano el próximo domingo, en el estadio Mario Kempes, y en las últimas horas se confirmó la lesión de otro jugador, que se suma a las bajas de Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi.
Es que, el lateral izquierdo, Matías Viña, de buen rendimiento en el choque por las semifinales ante Rosario Central, sintió una molestia muscular después del último cruce y tras realizarse los estudios correspondientes se confirmó que finalmente sufrió un desgarro.
De esta manera, quedará al menos dos semanas fuera de las canchas, por lo tanto, no podrá estar a disposición de Eduardo “Chacho” Coudet para el enfrentamiento contra el Pirata, que empezará el domingo a las 15:30 en Córdoba.