21 de mayo de 2026 Inicio
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Cuándo vuelve a jugar River tras el empate con Bragantino por la Copa Sudamericana

El Millonario igualó con el equipo brasileño en el Monumental y quedó muy cerca de clasificar a los octavos de final del torneo continental. Ahora, buscará una nueva victoria en un encuentro crucial.

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River se prepara para su próximo partido.

River se prepara para su próximo partido.

X: River Plate

River empató 1 a 1 con Bragantino en el estadio Monumental por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, por lo que quedó muy cerca de clasificar a los octavos de final del torneo continental a una jornada del final de la fase de grupos. Ahora, se preparará para su siguiente partido.

River, en la última, se lo empató 1 a 1 a Bragantino con gol del juvenil  Lautaro Pereyra. 
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El próximo encuentro de River será contra Belgrano, en el marco de la final del Torneo Apertura 2026. El cruce se llevará a cabo el domingo desde las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes y será especial ya que el Millonario buscará el título 73 en su historia, mientras que el Pirata aspirará a consagrarse campeón por primera vez.

River festejo
River enfrentará a Belgrano por la final del Torneo Apertura.

River enfrentará a Belgrano por la final del Torneo Apertura.

El último encuentro entre ambos equipos se produjo el 5 de abril, cuando River derrotó 3-0 a Belgrano en el Monumental por la fecha 13 de la Zona B del Apertura. En aquel partido, Tomás Galván convirtió un doblete para el Millonario, mientras que Facundo Colidio anotó el gol restante.

En tanto, luego el equipo de Eduardo Coudet recibirá a Blooming y cerrará su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El partido se jugará el 27 de mayo a las 21:30.

Más dolores de cabeza en River: otro jugador se desgarró y se perderá la final contra Belgrano

River volverá a jugar una final por el Torneo Apertura 2026 frente a Belgrano el próximo domingo, en el estadio Mario Kempes, y en las últimas horas se confirmó la lesión de otro jugador, que se suma a las bajas de Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi.

Es que, el lateral izquierdo, Matías Viña, de buen rendimiento en el choque por las semifinales ante Rosario Central, sintió una molestia muscular después del último cruce y tras realizarse los estudios correspondientes se confirmó que finalmente sufrió un desgarro.

De esta manera, quedará al menos dos semanas fuera de las canchas, por lo tanto, no podrá estar a disposición de Eduardo “Chacho” Coudet para el enfrentamiento contra el Pirata, que empezará el domingo a las 15:30 en Córdoba.

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