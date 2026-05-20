21 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Loto Plus: resultado del sorteo 3884 del miércoles 20 de mayo de 2026

Todo lo que tenés que saber sobre el sorteo que se realiza todos los miércoles y sábados.

Por
Resultados del Loto Plus del miércoles 20 de mayo de 2026.

Resultados del Loto Plus del miércoles 20 de mayo de 2026.

Redes Sociales

Este miércoles 20 de mayo de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.

Resultados del Loto Plus del sábado 16 de mayo de 2026.
Te puede interesar:

Loto Plus: resultado del sorteo 3.883 del sábado 16 de mayo de 2026

Loto Plus: resultados del miércoles 20 de mayo de 2026

NÚMERO PLUS 7

Loto Tradicional del miércoles 20 de mayo de 2026

Números ganadores: 01 - 17 - 19 - 29 - 32 - 38

6 aciertos: vacante. Premio: $1.765.328.351,25

5 aciertos: 7 ganadores. Premio: $13.805.243,10

4 aciertos: 379 ganadores. Premio: $2.761.048,62

Loto Match del miércoles 20 de mayo de 2026

Números ganadores: 02 - 10 - 21 - 25 - 36 - 40

6 aciertos: vacante. Premio: $8.693.147.756,32

5 aciertos: 3 ganadores. Premio: $13.805.243,10

4 aciertos: 324 ganadores. Premio: $2.761.048,62

Loto Desquite del miércoles 20 de mayo de 2026

Números ganadores: 06 - 13 - 21 - 24 - 41 - 42

6 aciertos: vacante. Premio: $962.950.808,80

Loto Sale o Sale del miércoles 20 de mayo de 2026

Números ganadores: 19 - 20 - 34 - 35 - 40 - 42

5 aciertos: 1 ganador. Premio: $35.558.959,50

NÚMERO PLUS VACANTE

Próximo sorteo del Loto Plus

Sábado 23 de mayo a las 22. POZO ESTIMADO: $34.601.000.000

¿Qué es el Loto Plus?

Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.

¿Cómo jugar al Loto Plus?

Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45. Con un único valor de apuesta, participás de todas las modalidades.

Las modalidades:

  • Loto tradicional: se eligen seis números entre el 0 al 41 y otros dos números adicionales llamados “Jack” del 0 al 9. También existe la posibilidad de realizar apuestas múltiples en las que se podrán elegir números adicionales a los 6 números principales tradicionales. Allí, el jugador del Loto puede sumar desde 7 hasta 20 números, aumentando así sus oportunidades de ganar, pero pagando también más por apuesta. Los premios se obtienen al acertar con tres, cuatro, cinco o seis aciertos entre los números principales. También hay premios por acertar además alguno o ambos números “Jack”.
  • Desquite: se eligen 6 números principales más 2 números extra llamados Jack. El jugador participa de este sorteo con los mismos números con los que jugó en el sorteo Tradicional, pero a diferencia de ese juego sólo posee tres categorías de premios. Las categorías de los premios se dividen según las combinaciones ganadoras: 6 aciertos más 2 Jacks, 6 aciertos más 1 Jack y 6 aciertos sin ningún Jack. Los premios para estas categorías son los mismos que para el sorteo Tradicional.
  • Sale o sale: el apostador compite con los mismos números con los que jugó en los sorteos anteriores. En este sorteo, también se extraen 6 números principales, pero a diferencia de las otras variantes, no se extrae ningún número Jack. En su lugar, se toman como números Jacks los cuatro números de esta categoría que salieron sorteados en el Tradicional y el Desquite. Tal cual lo indica el nombre del juego, siempre habrá al menos un ganador, ya que el premio corresponde a los apostadores que hayan obtenido la mayor cantidad de aciertos entre los números principales. El valor de este premio es independiente del pozo de los otros sorteos y también depende de las ventas.

Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que, si acertás, multiplicás el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.

Valor de la apuesta: $3.000. Tiene pozo acumulado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 20 de mayo de 2026.

Golpe de suerte en Córdoba: un apostador ganó casi $2.500 millones en el Quini 6

Estos son los resultados del sorteo del domingo 17 de mayo de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.374 del domingo 17 de mayo de 2026

Resultados del Loto Plus del miércoles 13 de mayo de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3880 del miércoles 6 de mayo de 2026

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 13 de mayo de 2026.

Quini 6: 9 ganadores se llevaron más de $35 millones cada uno en el sorteo Siempre Sale

Los directivos de la universidad suspendieron todas las actividades académicas hasta este jueves.

Apuñalaron a un estudiante dentro del campus de una universidad en Río Gallegos

El hincha de Cruzeiro fue detenido.

Un hincha de Cruzeiro fue demorado por romper billetes argentinos frente al público de Boca

Rating Cero

Weber, contundente contra Wanda.

Natalie Weber cuestionó el discurso de Wanda Nara en los Martín Fierro: "Golpe bajo"

Paula Chavez reveló una anecdota con su ex novio.

Paula Chaves contó una anécdota sobre un exnovio y generó polémica: "Re migajera"

Bejamín Vicuña y la China Suárez.

La nueva disputa de la China Suárez y Benjamín Vicuña: "Hace dos meses que no ve a sus hijos"

Casán y Barbarossa tuvieron un principio de acercamiento en los Premios Martín Fierro.

Moria Casán y Georgina Barbarossa rompen la grieta televisiva: se viene la reconciliación en vivo

Luana tiene 28 años y fue parte del podcast.

Gran Hermano: se filtró el video hot de una participante, grabado antes de entrar a la casa

El youtuber estaría a punto de bajarse del programa de Telefe con Marley por el Mundial 2026.

Ian Lucas estaría a punto de abandonar Telefe: "Me voy donde me valoran"

últimas noticias

River se prepara para su próximo partido.

Cuándo vuelve a jugar River tras el empate con Bragantino por la Copa Sudamericana

Hace 29 minutos
Los directivos de la universidad suspendieron todas las actividades académicas hasta este jueves.

Apuñalaron a un estudiante dentro del campus de una universidad en Río Gallegos

Hace 34 minutos
El auto quedó totalmente calcinado.

Pánico en Manhattan por la explosión de un auto cerca del Toro de Wall Street

Hace 39 minutos
Resultados del Loto Plus del miércoles 20 de mayo de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3884 del miércoles 20 de mayo de 2026

Hace 43 minutos
Weber, contundente contra Wanda.

Natalie Weber cuestionó el discurso de Wanda Nara en los Martín Fierro: "Golpe bajo"

Hace 44 minutos