Loto Plus: resultado del sorteo 3884 del miércoles 20 de mayo de 2026

Este miércoles 20 de mayo de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.
NÚMERO PLUS 7
Números ganadores: 01 - 17 - 19 - 29 - 32 - 38
6 aciertos: vacante. Premio: $1.765.328.351,25
5 aciertos: 7 ganadores. Premio: $13.805.243,10
4 aciertos: 379 ganadores. Premio: $2.761.048,62
Números ganadores: 02 - 10 - 21 - 25 - 36 - 40
6 aciertos: vacante. Premio: $8.693.147.756,32
5 aciertos: 3 ganadores. Premio: $13.805.243,10
4 aciertos: 324 ganadores. Premio: $2.761.048,62
Números ganadores: 06 - 13 - 21 - 24 - 41 - 42
6 aciertos: vacante. Premio: $962.950.808,80
Números ganadores: 19 - 20 - 34 - 35 - 40 - 42
5 aciertos: 1 ganador. Premio: $35.558.959,50
NÚMERO PLUS VACANTE
Sábado 23 de mayo a las 22. POZO ESTIMADO: $34.601.000.000
Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.
Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45. Con un único valor de apuesta, participás de todas las modalidades.
Las modalidades:
Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que, si acertás, multiplicás el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
Valor de la apuesta: $3.000. Tiene pozo acumulado.