¿Copia o casualidad? La China Suárez lanza su emprendimiento y compite directo con Wanda Nara

La influencer y la conductora se pelearon por Mauro Icardi y ahora se medirán en un mismo rubro como empresarias.

Las mediáticas competirán en el rubro de la belleza.

Las mediáticas competirán en el rubro de la belleza.

Redes Sociales

La influencer Eugenia "China" Suárez lanza su emprendimiento con una línea de cosméticos que compite directo con la marca de Wanda Nara.

La pareja de Mauro Icardi está preparando su nueva empresa Mitsumori, que homenajea el apellido de su mamá Marcela Riveiro Mitsumori.

Lo que más llamó la atención en las redes sociales es que, la mediática compartió una foto del lanzamiento con la mismas personas que estuvieron en el estreno de Wanda Cosmetics.

La panelista Juariu fue la que descubrió y compartió la prueba con una captura de una imagen que subió Zaira Nara a su cuenta de Instagram, donde aparecen quienes también estuvieron con Suárez en Turquía.

Actualmente, la actriz se encuentra en Estambul únicamente con Rufina, hija de Nicolás Cabré, ya que sus hijos menores, Magnolia y Amancio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, están en Argentina con su papá, mientras terminan de organizar la rutina familiar.

