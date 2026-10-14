Julieta Ortega sorprendió al hablar de la separación de su hermano y Julieta Prandi: "No sé cómo llamarla"

La actriz pasó por el programa de Ángel de Brito y fue contundente al hablar sobre el escándalo que desató la repentina separación de Emanuel Ortega y la modelo.

Julieta Ortega visitó el programa de streaming que conduce Ángel de Brito y rompió el silencio sobre la escandalosa separación de su hermano Emanuel y Julieta Prandi. Además, sorprendió al reflexionar sobre el casamiento y la posibilidad de una reconciliación entre ambos.

La insólita reacción de Julieta Ortega al ser consultada por la separación de su hermano y Julieta Prandi

Durante la charla, compartió con la mesa su mirada sobre la decisión de formalizar un vínculo y se refirió al reciente casamiento de su hermano con la conductora. "Estoy rodeada de quilombos y pienso: qué ganas de casarse la gente, ponerse de novio, irse a vivir... Hay que trabajar, hay muchas cosas que hacer", expresó entre risas.

Luego, la actriz se refirió al casamiento de su hermano con la conductora y recordó su anterior matrimonio con Ana Dutil. "Uno cuando se casa, se casa con ganas. Con Anita (Dutil) también se casó, pero nunca le dio bola al casamiento Emanuel. Supongo que se debe haber casado con ganas", expresó.

Por otro lado, Julieta aprovechó para desmentir las versiones que circularon sobre una supuesta mala relación con Prandi y fue contundente al aclarar cuál era su vínculo con la conductora: "Desactivemos eso de que yo odiaba a su mujer, ex, no sé cómo llamarla".

Por su parte, Mariana Brey le preguntó si creía posible que la modelo y su hermano volvieran a apostar al amor: "Todo puede ser. Lo que lamento es que a veces la gente se apura".

Emanuel Ortega habló tras la separación: "Estoy como puedo"

En medio de los fuertes rumores sobre los motivos de la ruptura, Emanuel Ortega fue interceptado por un móvil de SQP (América TV) y sorprendió con una dolorosa confesión sobre el difícil momento personal que atraviesa.

Desde la puerta y sin ánimos de mostrar su rostro ante las cámaras, el músico evitó dar demasiados detalles sobre lo ocurrido y dejó en claro que no tiene intenciones de exponer, por ahora, los motivos que llevaron al final de su relación. "Es un momento muy privado y espero que entiendan que quisiera conservarlo en el ámbito de lo privado", comenzó diciendo el artista.

EMANUEL ORTEGA ROMPE EL SILENCIO: "No estoy de ánimos para hablar"Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre https://t.co/oNiM87vgrP — América TV (@AmericaTV) October 13, 2026

Después, pidió disculpas y reconoció que no está en condiciones de enfrentar los cuestionamientos de la prensa: "No quiero hablar así con la puerta cerrada, pero entiendan que no estoy de ánimos para hablar en estos momentos. Les pido disculpas".

En este contexto, el músico reveló cómo se encuentra anímicamente tras el anuncio de la modelo y dejó en evidencia que atraviesa un difícil momento personal. "Estoy como puedo, pero ya va a pasar, son momentos", expresó, sin brindar mayores detalles sobre los motivos de la ruptura.

Lejos de alimentar las versiones que comenzaron a circular sobre el final de la relación, Ortega dejó en claro que prefiere mantener lo ocurrido lejos de la exposición mediática. "No tengo nada más para decir, les pido disculpas, no tengo nada más que decir. Les respeto su trabajo y los entiendo, pero sepan entenderme a mí. Es algo que deseo guardar en el ámbito de lo privado porque es algo que involucra a dos personas", sostuvo.