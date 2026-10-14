IR A
IR A

Julieta Ortega sorprendió al hablar de la separación de su hermano y Julieta Prandi: "No sé cómo llamarla"

La actriz pasó por el programa de Ángel de Brito y fue contundente al hablar sobre el escándalo que desató la repentina separación de Emanuel Ortega y la modelo.

Julieta Ortega

Julieta Ortega, sin filtro sobre la separación del momento: qué dijo.

Julieta Ortega fue consultada sobre la escandalosa separación de su hermano.
Te puede interesar:

La insólita reacción de Julieta Ortega al ser consultada por la separación de su hermano y Julieta Prandi

Durante la charla, compartió con la mesa su mirada sobre la decisión de formalizar un vínculo y se refirió al reciente casamiento de su hermano con la conductora. "Estoy rodeada de quilombos y pienso: qué ganas de casarse la gente, ponerse de novio, irse a vivir... Hay que trabajar, hay muchas cosas que hacer", expresó entre risas.

Luego, la actriz se refirió al casamiento de su hermano con la conductora y recordó su anterior matrimonio con Ana Dutil. "Uno cuando se casa, se casa con ganas. Con Anita (Dutil) también se casó, pero nunca le dio bola al casamiento Emanuel. Supongo que se debe haber casado con ganas", expresó.

Por otro lado, Julieta aprovechó para desmentir las versiones que circularon sobre una supuesta mala relación con Prandi y fue contundente al aclarar cuál era su vínculo con la conductora: "Desactivemos eso de que yo odiaba a su mujer, ex, no sé cómo llamarla".

Por su parte, Mariana Brey le preguntó si creía posible que la modelo y su hermano volvieran a apostar al amor: "Todo puede ser. Lo que lamento es que a veces la gente se apura".

Emanuel Ortega habló tras la separación: "Estoy como puedo"

En medio de los fuertes rumores sobre los motivos de la ruptura, Emanuel Ortega fue interceptado por un móvil de SQP (América TV) y sorprendió con una dolorosa confesión sobre el difícil momento personal que atraviesa.

Desde la puerta y sin ánimos de mostrar su rostro ante las cámaras, el músico evitó dar demasiados detalles sobre lo ocurrido y dejó en claro que no tiene intenciones de exponer, por ahora, los motivos que llevaron al final de su relación. "Es un momento muy privado y espero que entiendan que quisiera conservarlo en el ámbito de lo privado", comenzó diciendo el artista.

Después, pidió disculpas y reconoció que no está en condiciones de enfrentar los cuestionamientos de la prensa: "No quiero hablar así con la puerta cerrada, pero entiendan que no estoy de ánimos para hablar en estos momentos. Les pido disculpas".

En este contexto, el músico reveló cómo se encuentra anímicamente tras el anuncio de la modelo y dejó en evidencia que atraviesa un difícil momento personal. "Estoy como puedo, pero ya va a pasar, son momentos", expresó, sin brindar mayores detalles sobre los motivos de la ruptura.

Lejos de alimentar las versiones que comenzaron a circular sobre el final de la relación, Ortega dejó en claro que prefiere mantener lo ocurrido lejos de la exposición mediática. "No tengo nada más para decir, les pido disculpas, no tengo nada más que decir. Les respeto su trabajo y los entiendo, pero sepan entenderme a mí. Es algo que deseo guardar en el ámbito de lo privado porque es algo que involucra a dos personas", sostuvo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Julita Prandi y Emanuel Ortega de novios. A la derecha, Julieta Ortega. 

Se conoció una foto de la supuesta tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Shakira en el Las mujeres ya no lloran tour.

Shakira resaltó el trabajo de Antonio de la Rúa en su gira: "En la vida todo se transforma"

Wanda Nara intervino con la Policía tras encontrar a su hija con la niñera denunciada.

Icardi y la China Suárez viajaron de urgencia y Wanda fue a buscar a su hija con la Policía

Cranston recordó los años en que interpretaron a padre e hijo en la ficción, mientras que Paul le dedicó unas sentidas palabras de afecto.

Las desgarradoras despedidas de Breaking Bad a RJ Mitte: Bryan Cranston y Aaron Paul lo recordaron con dolor

Darío Giordano, viudo de Romina Yan.

El viudo de Romina Yan negó las acusaciones de violencia de su hijo Valentín: "Esos hechos nunca ocurrieron"

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron en un registro civil de San Isidro.

Se separaron Julieta Prandi y Emanuel Ortega a menos de un mes de haberse casado

últimas noticias

Lula da Silva, presidente de Brasil.

Lula pidió denunciar a Meta ante la OEA por "interferencia" electoral antes del balotaje

Hace 14 minutos
Julieta Ortega, sin filtro sobre la separación del momento: qué dijo.

Julieta Ortega sorprendió al hablar de la separación de su hermano y Julieta Prandi: "No sé cómo llamarla"

Hace 32 minutos
Enterate qué depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 15 de octubre

Hace 46 minutos
El video hecho con IA publicado por Trump.

Trump se burló del joven que murió atacado por un tigre y difundió un video falso

Hace 50 minutos
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El Gobierno absorbió pesos del mercado y pateó vencimientos de deuda más allá de 2027

Hace 54 minutos