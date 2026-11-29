Tras ganar la Copa Sudamericana, el Xeneize continúa firme en búsqueda de la quintuple corona. Pese a la seguidilla de partidos, Rodolfo Arruabarrena podría realizar apenas un cambio con respecto al equipo que le ganó a Independiente Rivadavia.

Boca jugará este domingo contra Gimnasia y Esgrima La Plata en La Bombonera , en un encuentro correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El ganador, se enfrentará al vencedor del cruce entre Rosario Central y Barracas Central que jugarán a las 17.

El Xeneize llega a este choque en un increíble momento: viene de quedarse con el título de Campeón de Liga, la Copa Sudamericana y tiene grandes chances de lograr una quíntuple corona en caso de ganar también el Torneo Clausura, la Copa Argentina ( el miércoles jugará la final contra Platense ) y el Trofeo de Campeones.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que perdió solo uno de sus últimos 26 partidos , finalizó segundo en la Zona A con 33 puntos, mientras que en los octavos de final no tuvo mayores complicaciones para vencer 2 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza , ante su gente.

Pese a una agenda súper ajustado por las definiciones a disputar, el Vasco tiene en mente ir por todo y pensando en lo que será el 11 ideal que saldrá a la cancha solo haría un solo cambio respecto al que superó a la Lepra mendocina. La única variante sería en el mediocampo con el regreso de una pieza fundamental en el primer equipo como lo es Santiago Ascacíbar , quien descansó en el último choque por estar al límite físicamente. De esta manera, el Ruso volvería en lugar de Milton Delgado , quien debió ser reemplazado a los 35 minutos por una molestia muscular.

En lo que respecta al resto del equipo, bajo los tres palos se mantendría Álvaro Montero quien podría romper un record histórico en el arco azul y amarillo: el colombiano lleva 564 minutos sin recibir goles y ganó cada uno de sus últimos seis compromisos. Si consigue mantener nuevamente la valla invicta, alcanzará los siete encuentros seguidos sin tantos en contra, la máxima marca defensiva del club.

En la última línea, los nombres salen de memoria con Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco. Ya en el medio campo, el capitán Leandro Paredes estará acompañado por Tomás Belmonte, mientras que en la delantera sigue firme el tridente conformado por Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Por su parte, el Lobo fue uno de los equipos más regulares del año y prueba de ello es que finalizó quinto en la tabla anual con 57 puntos. En el torneo local quedó tercero en la Zona B con 31 unidades y en los octavos de final necesitó del tiempo extra para vencer 4-2 a Newell´s.

En un gran presente, el conjunto platense se ilusiona con el tan ansiado título local que desde hace años se le viene negando. Para eso deberá superar a Boca en una cancha en la que últimamente consiguió buenos resultados.

Para ello, en el equipo que saldrá a La Bombonera, Ariel "Pata" Pereyra no podrá contar con su arquero, el colombiano Harlen Castillo, expulsado en el encuentro ante la Lepra. Su lugar lo ocupará Nelson Insfrán, titular hasta hace algunas fechas atrás. El resto del once sería el mismo que se impuso ante el conjunto rosarino.

El ganador de este enfrentamiento se medirá al ganador de Rosario Central y Barracas Central que jugarán este domingo a las 17 en el Gigante de Arroyito. Por su parte, en la otra llave ya quedó definido el primer cuadro semifinalista: River recibirá a Independiente.

Boca vs. Gimnasia y Esgrima (LP): a qué hora es y cómo verlo en vivo

Hora: 20:30

20:30 Televisión: ESPN, TNT Sports Premium y Disney+

ESPN, TNT Sports Premium y Disney+ Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Alberto J. Armando (La Bombonera) Árbitro: Darío Herrera

Darío Herrera VAR: Germán Delfino

Boca vs. Gimnasia y Esgrima (LP): probables formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena. Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

NOTICIA EN DESARROLLO.