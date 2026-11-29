El Presidente relativizó las diferencias políticas con el jefe del Gobierno español y sostuvo que los vínculos entre ambos países están por encima de sus respectivos mandatarios.

El presidente Javier Milei respondió a los cuestionamientos de Pedro Sánchez durante la campaña electoral española y aseguró que las diferencias ideológicas entre ambos gobiernos no deben afectar la relación entre Argentina y España. “Los jefes de Estado son aves de paso” , sostuvo el mandatario, al remarcar que los vínculos entre las sociedades trascienden a quienes ocupan circunstancialmente el poder.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con CNN en Español, en la que Milei destacó la histórica relación bilateral y recordó que más de medio millón de argentinos viven actualmente en territorio español.

“Es una relación de muchísimos años. Hay respeto y afecto. La persona que esté ocupando el cargo y que esté a cargo del manejo de los destinos del país sigue siendo un elemento de segundo orden. Puede tener más o menos afinidad, pero lo importante es la gente” , expresó.

En ese sentido, el Presidente contrapuso su mirada sobre las relaciones internacionales con la concepción que, según planteó, tiene el socialismo. “Lo importante es el ser humano, el ciudadano, el individuo” , insistió.

Las palabras de Milei llegaron después de que Sánchez utilizara al Gobierno argentino como uno de los ejemplos de las políticas económicas que cuestionó durante el tramo final de la campaña electoral en España.

Durante su acto de cierre, el dirigente socialista apuntó contra el mandatario argentino y Donald Trump al advertir sobre el impacto que, a su entender, tendría una victoria de la derecha en las políticas sociales. “Estas elecciones van de si le damos al de las tijeras y al de la motosierra el control del Estado de bienestar”, afirmó ante sus seguidores.

Un día antes, Sánchez también había presentado la gestión libertaria como una muestra de la regresión que podría experimentar España ante un eventual triunfo de una alianza entre el Partido Popular (PP) y Vox.

La tensión entre ambos dirigentes tiene antecedentes en una serie de enfrentamientos públicos que comenzaron en 2024 y derivaron en una crisis diplomática entre Buenos Aires y Madrid.