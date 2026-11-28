La modelo se animó a responder una incómoda pregunta sobre su intimidad y dejó a todos sorprendidos al revelar cómo transita su soltería.

Tras su separación de Martín Demichelis, Evangelina Anderson se mostró dispuesta a hablar sin problemas sobre su presente sentimental. En medio de un ida y vuelta con sus seguidores en las redes sociales, la modelo respondió una serie de preguntas personales y sorprendió con una inesperada confesión sobre su vida sexual.

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Todo comenzó cuando la mediática habilitó una caja de preguntas en sus historias de Instagram. Como era de esperarse, varios usuarios aprovecharon la oportunidad para indagar sobre su situación amorosa y conocer detalles de su intimidad.

Ante la consulta de si estaba de novia, Anderson fue contundente y aseguró que seguía soltera. Sin embargo, otro seguidor fue un paso más allá y le preguntó si hacía mucho tiempo que no mantenía relaciones sexuales. Lejos de esquivar la incómoda pregunta, la modelo respondió con una sola palabra: "Celibato".

Por otro lado, cuando le preguntaron en qué encontraba la felicidad, la expareja de Demichelis compartió una postal junto a sus tres hijos, Bastian, Lola y Emma, y aseguró: "Cuando estoy con ellos".

Más allá de las confesiones sobre su intimidad, la modelo también habló de sus próximos proyectos profesionales y reveló que rechazó distintas propuestas para formar parte de la temporada de verano. "Me ofrecieron Carlos Paz y Mardel, pero voy a hacer otra cosa en Buenos Aires que me tiene muy emocionada. Ya les contaré", expresó.

Al mismo tiempo, otro seguidor quiso saber cuándo iba a retomar sus clases de yoga y ella respondió compartiendo un material de archivo: "Encontré este video de cuando me recibí en Austria".

Si bien prefirió mantener el misterio sobre su próximo desafío laboral, Anderson confirmó que tiene previsto regresar a la televisión tras sus pasos por MasterChef Celebrity, Los 8 escalones y Cortá por Lozano.

Evangelina Anderson.

De esta manera, la modelo aprovechó sus redes sociales para charlar un rato con sus seguidores, responder algunas de sus preguntas y adelantar detalles de lo que se viene en su carrera profesional. Además, se mostró muy relajada y dejó entrever que está disfrutando de esta nueva etapa de su vida, enfocada en sus hijos y en su trabajo.