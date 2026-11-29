Un estudio de la UBA señala que, en el segundo trimestre de 2026, el 72% de los ocupados cobró menos de $1.500.000 mensuales, el monto que el Indec fija para que una familia tipo no sea pobre. Los rubros que más personas emplean son los más golpeados.

Un estudio del Instituto Gino Germani de la UBA señala que, en el segundo trimestre de 2026, el 72% de los ocupados cobró menos de $1.500.000 mensuales.

Un trabajo de investigadores de la Universidad de Buenos Aires concluyó que la mayoría de los ocupados del país no logra, con lo que gana, superar la línea de pobreza. El informe, titulado "Precarización laboral, endeudamiento de los hogares y pobreza: hacia una desalarización pauperizada", toma como referencia la Canasta Básica Total (CBT) de $1.500.000 para un hogar de dos adultos y dos menores.

Entre los asalariados no registrados, el 89% queda por debajo de esa cifra. Los ingresos promedio en este grupo son de unos $762.000 en la construcción, $729.000 en el comercio y $682.000 en alojamiento y gastronomía. Los cuentapropistas de baja calificación tampoco escapan: el 85% no llega a la CBT, con ingresos medios cercanos a los $570.000 en ramas como la industria manufacturera.

La situación también alcanza a quienes tienen trabajo formal: el 59% de los asalariados registrados, el 63% de los cuentapropistas de alta calificación y el 61% de los patrones precarios perciben menos que la canasta. Solo entre los empleadores formales la mayoría supera ese piso, ya que apenas el 17% está por debajo.

El estudio marca un desfasaje entre dónde crece la economía y dónde se concentra el empleo. Las actividades más dinámicas (finanzas, agro, minería y energía) se expandieron 6,4% entre 2025 y 2026, pero ocupan solo al 3,5% de los trabajadores. En ellas son pocos los ingresos insuficientes: 8% en minería, 31% en finanzas y 35% en electricidad y gas.

En cambio, las ramas que emplean al 43,5% de la fuerza laboral muestran los peores números. Por debajo de la CBT se ubican el 98% de quienes trabajan en el servicio doméstico, el 86% en alojamiento y gastronomía, el 86% en la construcción, el 80% en el comercio y el 73% en la industria manufacturera.

867.000 nuevos pobres en un año

Con datos de la Encuesta Permanente de Hogares, el informe calcula que entre el segundo trimestre de 2025 y el de 2026 unas 3,1 millones de personas cayeron en la pobreza en los aglomerados urbanos y 2,3 millones salieron de ella, con un saldo neto de 867.000 nuevos pobres.

Los motivos laborales explican el 80,1% de los ingresos a la pobreza: la pérdida del empleo (37,5%) y el deterioro de los ingresos de quienes siguieron ocupados (40,5%), por menor salario real por hora (23,1%) o por reducción de la jornada (17,4%). La caída de ingresos no laborales, como jubilaciones y asistencia social, pesó un 12,2%, y los cambios en la composición del hogar, un 7,7%.

Según el trabajo, el nuevo perfil de los pobres difiere del histórico: son adultos en edad activa, con mayor nivel educativo, residentes del Gran Buenos Aires y con experiencia laboral previa.

Más ocupados, pero con menos empleo registrado

Entre el tercer trimestre de 2023 y el segundo de 2026 el total de ocupados aumentó en 163.731 personas, pero los puestos asalariados registrados se redujeron en 498.645. El crecimiento se explicó por 431.698 nuevos cuentapropistas de baja calificación, 141.130 de alta calificación y 42.061 asalariados informales.

Así, el 76% de los empleos creados desde 2023 es precario. Los asalariados formales representan hoy el 44% de los ocupados, el nivel más bajo desde que comenzó la serie en 2016.