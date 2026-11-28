Los españoles acuden a las urnas este domingo para definir si Pedro Sánchez continúa en el Gobierno o da paso a una mayoría de PP y Vox. La convocatoria anticipada responde al bloqueo parlamentario que sufrió el oficialismo, el rechazo a sus decretos frente a la crisis de alquileres y el desgaste por los recientes accidentes ferroviarios.

Este domingo 29 de noviembre de 2026, los españoles acuden a las urnas en elecciones generales anticipadas para renovar el Parlamento y definir si el presidente Pedro Sánchez continúa en el Ejecutivo o da paso a una mayoría de PP y Vox. La convocatoria responde al bloqueo parlamentario que sufrió el oficialismo tras perder sus apoyos, el rechazo a sus decretos frente a la crisis de alquileres y el desgaste por los recientes accidentes ferroviarios.

El detonante inmediato de la disolución parlamentaria ocurrió el 23 de septiembre, cuando María del Carmen Abascal, una jubilada de 87 años que alquilaba desde hacía más de siete décadas, fue desahuciada en Madrid tras el rechazo del Parlamento a prorrogar la moratoria de la pandemia. El caso desató protestas y una acampada en la Puerta del Sol que se replicó en otras ciudades españolas y europeas.

El rasgo distintivo de estos comicios es que España vota en un momento con dos realidades distintas: en el plano macroeconómico, la Comisión Europea proyecta un crecimiento del PIB de en torno al 2,6% en 2026. Sin embargo, esa postal convive con fuertes señales de alerta: la inflación interanual trepa al 4,9% según el INE -por encima de toda la eurozona- y el precio de los alquileres asfixia a los hogares.

Para contener el malestar, el 2 de octubre el Gobierno llevó al Parlamento dos decretos urgentes para frenar desahucios hasta 2030, prorrogar alquileres y gravar pisos turísticos y fondos de inversión. Ambos cayeron por el voto conjunto de PP, Vox, Junts per Catalunya (partido político español de Cataluña de ideología independentista y de centroderecha) y el PNV (partido nacionalista vasco conservador). Tras marchas masivas en unas 50 ciudades el 3 de octubre -70 mil asistentes en Madrid-, el presidente Pedro Sánchez (PSOE) convocó a elecciones el lunes 5.

La estrategia del oficialismo se centra en buscar convertir la movilización habitacional en participación electoral y señalar a la oposición como obstáculo, ya que votaron en contra de los proyectos de ley que el oficialismo presentaba como respuesta a los problemas de vivienda. Ahora bien, tras gobernar desde 2018, se generó un fuerte desgaste y finalmente su propia gestión quedó bajo observación.

Partidos más votados en España entre 1982 y 2019. En rojo el PSOE, y en azul el PP y el UPN (partido político de centroderecha).

Los graves accidentes ferroviarios de alta velocidad en Adamuz y Urda (enero y octubre), con al menos 115 muertos entre ambos y la posterior renuncia del ministro de Transportes Óscar Puente, desplazaron el debate electoral del domingo hacia la capacidad estatal. Lejos de lecturas en blanco y negro, España expone los grises del Estado: mostró falencias severas en el control de su infraestructura pública, pero sigue siendo un actor insustituible para resolver la crisis de vivienda.

Movilizaciones en Madrid en octubre de 2026. EFE

Parálisis parlamentaria y las encuestas

Por otro lado, el oficialismo expuso los límites de gobernar en minoría. El PSOE fue investido en noviembre de 2023 con 179 diputados —tres sobre la mayoría de 176— junto a Sumar y seis partidos regionales e independentistas. Sin embargo, Pedro Sánchez perdió ese equilibrio en octubre de 2025, cuando Junts, conducido desde el exterior por Carles Puigdemont, rompió el pacto. Desde entonces acumuló 142 derrotas parlamentarias y debió gobernar con el presupuesto prorrogado de 2023.

A diferencia de fuerzas de alcance nacional como el PSOE, el PP o Vox -que compiten en todo el país-, estos socios autonómicos solo se presentan en sus territorios (como Cataluña o el País Vasco), pero su peso en el Congreso suele ser necesario para que alguno de los dos grandes bloques alcance los 176 votos que requiere la mayoría parlamentaria.

Alberto Núñez Feijóo (PP) con Santiago Abascal (VOX). Getty Images

En ese marco, los sondeos publicados hasta el 23 de noviembre favorecen al bloque conservador del Partido Popular (PP): el promedio de 22 institutos privados ubica primero al PP de Alberto Núñez Feijóo (30% a 32%, 127 a 136 escaños), segundo al PSOE (27% a 31%, 108 a 127 bancas), sostenido en parte por su fortaleza en Cataluña, y a Vox en fuerte ascenso (17% a 19%, 58 a 66 escaños). Con unos 190 escaños proyectados para PP y Vox, Datos RTVE asigna un 94% de probabilidad a una mayoría de derecha.

Estimaciones de 22 encuestas privadas de España. Creación de la autora

Detrás opera el desgaste de ocho años y causas judiciales en el entorno socialista -que el PSOE atribuye a una ofensiva judicial tras expulsar desde su partido a los implicados probados y le recuerda a los ciudadanos las condenas del PP-. Es así que según El Español, el 68,3% desaprueba la gestión de Sánchez contra un 26,7% que la avala. Incluso en el CIS de noviembre, aunque lidera la preferencia presidencial (31,6% frente al 17,4% de Feijóo), promedia 4,65 sobre 10 y genera poca o ninguna confianza en el 63,1%.

La dificultad para revalidar el poder conecta a España con una tendencia transversal del ciclo electoral de 2026: desde América Latina hasta las legislativas estadounidenses, los oficialismos sufrieron el peso de la gestión y el costo de vida, con la notoria excepción de la ajustada reelección de Lula da Silva en Brasil en octubre, explicada por dinámicas propias difíciles de extrapolar a Europa.

La vivienda y una juventud sin horizontes

Ningún indicador refleja mejor el choque entre el crecimiento de la macroeconomía del país y la microeconomía en la vida cotidiana representado en el problema de la vivienda. Según El Observador, el alquiler medio subió 45,3% desde 2018. Con datos de Idealista de octubre de 2026, alquilar un monoambiente o un dos ambientes en el centro de Madrid cuesta entre 1.100 y 1.900 euros mensuales —entre $2.018.500 y $3.486.500 pesos argentinos al euro oficial del Banco Nación ($1.835)—, y en el centro de Barcelona (Ciutat Vella o Eixample) entre 1.000 y 1.750 euros ($1.835.000 a $3.211.250).

El contraste salarial es elocuente: el salario mínimo de 2026 es de 1.221 euros brutos en 14 pagas (1.424,50 euros prorrateados en 12 meses), lo que deja a un trabajador de sueldo básico casi sin margen para alquilar solo en zonas centrales. Para los jóvenes, el horizonte aparece bloqueado: según el Observatorio de Emancipación, apenas el 14,5% logra independizarse y la edad media de salida del hogar familiar supera los 30 años. A esto se suma un turismo récord que vuelve más rentable el alquiler temporal que el residencial estable, desincentivando cualquier baja de precios. Ese cuadro desmoviliza al votante progresista y empuja a sectores jóvenes hacia la abstención o el discurso antisistema.

Publicidad de piso (departamento) compartido en Madrid. El 33% de los jóvenes emancipados en España comparte piso (Observatorio de Emancipación, 2025).

Ante esta crisis, los bloques plantean salidas opuestas. El PSOE propone regular alquileres y gravar patrimonios de más de 100 millones de euros para financiar vivienda social. El PP plantea una lógica de "devolverle poder de compra y de agencia a los ciudadanos", promete derogar la Ley de Vivienda, recortar impuestos sobre la renta y el IVA de alimentos básicos, auditar el gasto público, prorrogar centrales nucleares y restringir la inmigración. Vox redobla la apuesta con mayores rebajas impositivas, prioridad nacional en ayudas públicas, rechazo a metas ambientales europeas y políticas de "remigración".

Impacto en Washington y América Latina

En política exterior, un giro conservador reconfiguraría la relación con Donald Trump en Estados Unidos, tensada bajo Sánchez por el rechazo a elevar el gasto militar al 5% del PIB en la OTAN, la negativa en marzo de 2026 al uso de las plataformas militares de Rota y Morón contra Irán y las alertas sobre Huawei en España. Un gobierno del PP buscaría recomponer ese vínculo —aunque condicionado por la importancia de las inversiones chinas en sus regiones—, alinear la política migratoria con centros de deportación en terceros países y endurecer la postura europea frente a Venezuela, Cuba y Nicaragua, alterando el rol de interlocución que Madrid sostuvo con gobiernos progresistas de América Latina.

Acampes en la Puerta del Sol (Madrid) esperando que se aprueben ambos decretos. EFE

Conclusiones

Gane quien gane, las elecciones exponen una contradicción estructural que atraviesa a toda Europa: mientras crecen el rechazo hacia la inmigración y los reclamos de mayor control fronterizo, la economía española depende de trabajadores extranjeros para destrabar su principal urgencia social.

Según el Banco de España, el déficit de 750 mil viviendas llegará al millón en 2028 —y estimaciones sectoriales lo proyectan en 1,4 millones hacia 2030—, con 240 mil hogares nuevos anuales frente a apenas 92.000 casas terminadas. Para cerrar esa brecha, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) advierte que faltan entre 700 mil y un millón de obreros y recuerda que hoy cerca del 27% de los trabajadores del rubro son extranjeros.

Este domingo, los españoles definirán en las urnas si vuelven a respaldar a un oficialismo desgastado que promete regular el mercado para revertir la crisis habitacional, o si giran hacia una oposición que ofrece cambios, dureza migratoria y desregulación. Pero el próximo gobierno deberá responder una misma pregunta incómoda: cómo -y con qué estrategia- construirá las viviendas y la perspectiva de futuro que España necesita.