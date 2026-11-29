Un macabro hallazgo sacudió a los vecinos del barrio de Pijlsweerd, en la ciudad neerlandesa de Utrecht, donde un joven de 19 años fue encontrado sin vida dentro de un freezer abandonado en la vía pública. Tras realizar las primeras pericias, la Policía local descartó que se haya tratado de un homicidio y confirmó que no existen indicios de un hecho delictivo.
Según informaron medios de Países Bajos, la víctima fue identificada como Mohammed Al-Omar, un refugiado que había llegado al país a los 14 años tras huir de la guerra en Siria.
Macabro hallazgo en Países Bajos: un electrodoméstico en la vereda y un descubrimiento desgarrador
El episodio salió a la luz el martes alrededor de las 13:20 (hora local) en la calle Timmerstraat, frente a una vivienda familiar y junto a un contenedor de residuos. De acuerdo con los testimonios de los habitantes de la cuadra, el freezer llevaba aproximadamente dos semanas apoyado en la vereda, por lo que la mayoría asumía que se trataba de un aparato roto esperando ser retirado por el servicio de recolección.
Luego, sobrevino la tragedia, ya que el electrodoméstico estaba ubicado justo frente al domicilio de la familia del joven, y fue su propio hermano menor quien lo encontró al abrir la tapa.
En diálogo con la prensa local, su padre, Abdulkarim al Omar, explicó que Mohammed atravesaba un cuadro complejo de problemas de salud mental y adicciones, agravado por las secuelas de haber escapado del conflicto bélico en su país. Días antes del desenlace, el joven se había acercado a la casa familiar para pedir ayuda, pero en medio de una situación conflictiva no le permitieron ingresar.
Tanto los investigadores como su entorno presumen que, tras quedarse en la calle, Mohammed se metió dentro del freezer abandonado para protegerse del frío y luego quedó atrapado sin poder abrirlo desde el interior.
Apenas se dio aviso a los servicios de emergencia, los agentes acordonaron la calle e instalaron una carpa blanca de grandes dimensiones frente a la propiedad para preservar la escena y permitir el trabajo de los peritos forenses. La noticia atrajo a decenas de vecinos y generó momentos de fuerte tensión emocional: se registraron dos altercados menores y un joven intentó cruzar corriendo hacia el perímetro policial entre gritos, por lo que debió ser contenido por los efectivos.
Con el avance de las pericias, las autoridades cerraron la hipótesis criminal. En paralelo, el municipio de Utrecht anunció que cubrirá los gastos de repatriación del cuerpo para que Mohammed pueda ser trasladado y sepultado en Siria junto a su familia.