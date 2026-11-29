Macabro hallazgo en la vía pública: encontraron el cadáver de un joven de 19 años dentro de un freezer abandonado El electrodoméstico llevaba dos semanas en la vereda de un barrio residencial sin que ningún vecino sospechara lo que ocultaba. La Policía descartó un crimen y su familia reconstruyó el dramático trasfondo detrás de su muerte. Por Agregar C5N en









El hallazgo conmocionó a los vecinos.

Un macabro hallazgo sacudió a los vecinos del barrio de Pijlsweerd, en la ciudad neerlandesa de Utrecht, donde un joven de 19 años fue encontrado sin vida dentro de un freezer abandonado en la vía pública. Tras realizar las primeras pericias, la Policía local descartó que se haya tratado de un homicidio y confirmó que no existen indicios de un hecho delictivo.

Según informaron medios de Países Bajos, la víctima fue identificada como Mohammed Al-Omar, un refugiado que había llegado al país a los 14 años tras huir de la guerra en Siria.

Macabro hallazgo en Países Bajos: un electrodoméstico en la vereda y un descubrimiento desgarrador El episodio salió a la luz el martes alrededor de las 13:20 (hora local) en la calle Timmerstraat, frente a una vivienda familiar y junto a un contenedor de residuos. De acuerdo con los testimonios de los habitantes de la cuadra, el freezer llevaba aproximadamente dos semanas apoyado en la vereda, por lo que la mayoría asumía que se trataba de un aparato roto esperando ser retirado por el servicio de recolección.

Luego, sobrevino la tragedia, ya que el electrodoméstico estaba ubicado justo frente al domicilio de la familia del joven, y fue su propio hermano menor quien lo encontró al abrir la tapa.

En diálogo con la prensa local, su padre, Abdulkarim al Omar, explicó que Mohammed atravesaba un cuadro complejo de problemas de salud mental y adicciones, agravado por las secuelas de haber escapado del conflicto bélico en su país. Días antes del desenlace, el joven se había acercado a la casa familiar para pedir ayuda, pero en medio de una situación conflictiva no le permitieron ingresar.