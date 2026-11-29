Participación histórica en las elecciones en España, un dato clave para las aspiraciones de Pedro Sánchez Promediando la elección, ya había votado el 45,03% del padrón, unos 4,55 puntos más que en el mismo tramo de los comicios de julio de 2023. Por Agregar C5N en









Elecciones en España: la participación supera a la del 2023 y roza el 45% a media jornada

Las urnas españolas registraron este domingo una asistencia superior a la de las últimas elecciones generales. Según el primer avance oficial de participación, cerca de la mitad del electorado, el 45,03%, había depositado su papeleta a las dos de la tarde.

La cifra deja atrás la del 23 de julio de 2023, cuando en esa misma franja horaria el porcentaje fue del 40,48%. La diferencia asciende, por tanto, a 4,55 puntos porcentuales, un indicio de que el electorado se movilizó con más intensidad durante la mañana.

Habrá que esperar al segundo avance, previsto para las 18:00, para saber si el ritmo se mantiene a lo largo de la tarde y hasta el cierre de los colegios.

Una jornada con los líderes ya votando y sin sobresaltos de importancia La cita electoral reúne a unos 38 millones de ciudadanos llamados a decidir si el país da un giro con Alberto Núñez Feijóo al frente del Gobierno o si Pedro Sánchez continúa otros cuatro años. A lo largo de la mañana ya acudieron a votar Sánchez, Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, y la jornada transcurría con normalidad.

Entre las anécdotas del día figura la de una mesa electoral de Teruel, cuyo titular y suplente no se presentaron a la hora de abrir las urnas. La Guardia Civil los localizó y los condujo hasta el colegio. La Ley Electoral prevé penas de prisión de tres meses a un año, o multas, para quienes incumplan sin causa justificada la obligación de formar parte de una mesa.