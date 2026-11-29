Este domingo será una jornada clave ya que se definen las últimas dos plazas para la anteúltima instancia del torneo local: Rosario Central jugará ante Barracas Central en el Gigante de Arroyito y Boca recibirá en La Bombonera a Gimnasia (LP).

El fútbol argentino está entrando en la recta final del año y tras disputarse los primeros dos partidos de los cuartos de finales donde River e Independiente se clasificaron a la siguiente instancia, este domingo quedarán definidos los choques para las semifinales.

El primero en lograr la clasificación a las semis fue Independiente tras el triunfo en Liniers frente a Vélez: el Rojo venció al Fortín por 3 a 1 en la definición por penales , luego de igualar 1 a 1 al término del tiempo reglamentario y el suplementario en el estadio José Amalfitani.

De esta manera, el equipo de Avellaneda consiguió así meterse entre los cuatro mejores del campeonato y se ilusiona con volver a festejar un título local luego de 24 años : la última coronación en Primera División fue el Apertura 2002. Luego ganó las Sudamericanas 2010 y 2017, y la Suruga Bank en 2018.

Por su parte, en el segundo último choque de dicha jornada se disputó en Alta Córdoba donde River le ganó por la mínima diferencia a Instituto y también se convirtió en uno de los mejores cuatro.

El otro lado del cuadro se definirá este domingo 28 de noviembre: en primer turno, Rosario Central jugará ante Barracas Central en el Gigante de Arroyito. El vencedor de ese duelo se medirá frente al que se imponga en La Bombonera, en el partido que sostendrá Boca frente a Gimnasia La Plata.

Cuartos de final del Torneo Clausura

Domingo 28 de diciembre

17: Rosario Central vs. Barracas

20: 30: Boca vs. Gimnasia

Semifinales del Torneo Clausura

Todos los cruces de las semifinales se disputarán del 5 al 6 de diciembre. Esta instancia se jugará a un solo partido en la cancha del mejor ubicado en la fase regular. Si hay empate en el tiempo reglamentario se jugarán dos suplementarios de 15 minutos, y si persiste la igualdad, se definirá con tiros desde el punto penal.

River vs. Independiente

Rosario Central/Barracas Central vs. Boca/Gimnasia

Final del Torneo Clausura

La final única será en el estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata, con las dos hinchadas e próximo 12 de diciembre.

El campeón se clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y jugará la final por el Trofeo de Campeones, el sábado 19 de diciembre contra Belgrano, ganador del Apertura, en el estadio Mario Kempes, de Córdoba.