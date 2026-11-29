Luego de emitir su sufragio en Madrid, el líder socialista evitó responder sobre una posible recomposición del vínculo con el presidente argentino y cerró con una risa el contacto con los periodistas.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, votó temprao en las elecciones de este domingo.

El presidente español, Pedro Sánchez , votó este domingo en las elecciones que definen la composición del Congreso de los Diputados y el Senado , una jornada clave para el futuro político del país. Tras su sufragio, le preguntaron sobre su relación con su par argentino, Javier Milei, y descartó cualquier recomposición .

Participación histórica en las elecciones en España, un dato clave para las aspiraciones de Pedro Sánchez

Consultado acerca de si esperaba restablecer las relaciones con el gobierno argentino Sánchez solo atinó a reír y no respondió verbalmente , tras lo cual dio por terminada la rueda de prensa.

La disputa política tiene como principales protagonistas al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que buscará continuar su mandato; Alberto Núñez Feijóo , del Partido Popular (PP), que intentará desplazar a los socialistas del poder; y Santiago Abascal , líder de Vox, que apuesta a ampliar la representación de la derecha y convertirse en un actor determinante para la conformación de un nuevo Ejecutivo. También competirán otras fuerzas, entre ellas el Frente Amplio, encabezado por Ada Colau, y Podemos, con Irene Montero como principal referente.

La elección será determinante para establecer qué fuerzas políticas tendrán representación parlamentaria y qué posibilidades existirán de conformar una mayoría para gobernar. En España, los ciudadanos no eligen directamente al presidente del Gobierno: el resultado de las elecciones legislativas y los acuerdos posteriores entre los partidos definirán quién consigue los apoyos necesarios para ser investido.

Pedro Sánchez, candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), emitió su voto a las 9:15 en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, en Madrid . Fue el primero de los principales postulantes en acudir a las urnas y lo hizo a primera hora para evitar los abucheos e insultos que recibió en anteriores elecciones cuando votó en horarios de mayor concurrencia.

A la salida, rodeado de periodistas, manifestó su optimismo. "Veo una movilización histórica, tengo buenas sensaciones", expresó. Su esposa, Begoña Gómez, no lo acompañó, ya que había realizado el voto por correo.

Allí fue consultado sobre el restablecimiento de las relaciones con el gobierno argentino, encabezado por Milei, con quien viene intercambiando fuertes críticas. Sánchez se limitó a responder con una risa irónica y dio por terminada la rueda de prensa.

Javier Milei y Pedro Sánchez, una relación tensa.

En la previa, Milei respondió a los cuestionamientos de su par español durante la campaña electoral española y aseguró que las diferencias ideológicas entre ambos gobiernos no deben afectar la relación entre Argentina y España. “Los jefes de Estado son aves de paso”, sostuvo el mandatario, al remarcar que los vínculos entre las sociedades trascienden a quienes ocupan circunstancialmente el poder.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con CNN en Español, en la que Milei destacó la histórica relación bilateral y recordó que más de medio millón de argentinos viven actualmente en territorio español.

“Es una relación de muchísimos años. Hay respeto y afecto. La persona que esté ocupando el cargo y que esté a cargo del manejo de los destinos del país sigue siendo un elemento de segundo orden. Puede tener más o menos afinidad, pero lo importante es la gente”, expresó.

En ese sentido, el Presidente contrapuso su mirada sobre las relaciones internacionales con la concepción que, según planteó, tiene el socialismo. “Lo importante es el ser humano, el ciudadano, el individuo”, insistió.

Las críticas de Pedro Sánchez a Javier Milei

Las palabras de Milei llegaron después de que Sánchez utilizara al Gobierno argentino como uno de los ejemplos de las políticas económicas que cuestionó durante el tramo final de la campaña electoral en España.

Durante su acto de cierre, el dirigente socialista apuntó contra el mandatario argentino y Donald Trump al advertir sobre el impacto que, a su entender, tendría una victoria de la derecha en las políticas sociales. “Estas elecciones van de si le damos al de las tijeras y al de la motosierra el control del Estado de bienestar”, afirmó ante sus seguidores.

Un día antes, Sánchez también había presentado la gestión libertaria como una muestra de la regresión que podría experimentar España ante un eventual triunfo de una alianza entre el Partido Popular (PP) y Vox.

La tensión entre ambos dirigentes tiene antecedentes en una serie de enfrentamientos públicos que comenzaron en 2024 y derivaron en una crisis diplomática entre Buenos Aires y Madrid.