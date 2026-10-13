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Yanina Latorre destapó el escandaloso motivo detrás de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "Ella es.."

La conductora de SQP, habló sin filtro y reveló detalles desconocidos sobre la abrupta ruptura entre la modelo y el músico.

Yanina Latorre destapó todo sobre el escándalo entre Prandi y Ortega: que dijo

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La presentadora se alejará de la pantalla de su reconocido programa.
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"Tengo el cuento completo de la separación. Que es la segunda, hace poco tuvieron una crisis, Emanuel y Julieta se separaron por celos de ella. Incluso, a él le presentaron una chica, que no prosperó. Y volvió con Julieta", comenzó diciendo la conductora de SQP, dejando en claro que la pareja ya había atravesado una crisis previa antes de dar el sí frente al altar.

Luego, la panelista recordó que ella había anticipado que había algo que no cerraba en esa relación: "Es raro lo de Prandi. Duraron nada, y en la última nota ella decía que yo deliraba, parece que no. Estaba todo mal". "Se casaron... Todo muy rápido. Y ahora se separaron de nuevo", aseveró.

Yanina Latorre vía Instagram.

Yanina Latorre vía Instagram.

En este sentido, la conductora dejó en evidencia las versiones contrapuestas sobre lo que habría sucedido puertas adentro de la pareja. “Si hablás con el entorno de él, ella es tóxica y exagera situaciones”, expresó, dando a entender que desde el círculo cercano al músico sostienen una versión muy distinta a la que Prandi dio a conocer a través de su comunicado.

Sin embargo, Latorre fue por más y, a través de sus historias de Instagram, lanzó una verdadera bomba sobre el motivo que habría desencadenado la ruptura: “En cambio, Julieta sostiene que él le habría sido infiel”.

Yanina Latorre vía Instagram.

Yanina Latorre vía Instagram.

Julieta Prandi y la frase antes de anunciar su separación de Emanuel Ortega: ¿indirecta?

En medio del escandalo, salió a la luz un llamativo video de Julieta Prandi que despertó todo tipo de especulaciones en las redes sociales. Se trata de un fragmento del programa que comparte junto a Mariano Peluffo, donde leyó el mensaje de una oyente que estaba cansada de visitar a sus suegros. Sin embargo, las coincidencias con su propia historia no pasaron inadvertidas por los usuarios.

Todo comenzó durante el segmento del programa, Sarasa que emite la 100, en la que los conductores comparten situaciones cotidianas de sus oyentes bajo el concepto Lore, Prandi tomó la palabra y comenzó a relatar el testimonio de una mujer que aseguraba estar harta de las reuniones familiares con los padres de su novio, a pesar de mantener una buena relación con ellos.

“Estoy cansada de ir a lo de mis suegros. Son divinos y todo, amorosos, pero estoy harta con mayúscula. Harta”, leyó la conductora frente a sus compañeros.

Según relató la oyente, las visitas se extendían durante varias horas y terminaban resultándole aburridas. Por este motivo, planteó que prefería que su pareja fuera solo a visitar a sus padres, sin tener que acompañarlo en cada encuentro.

Pero lo que parecía ser una simple anécdota enviada por una oyente terminó llamando la atención después de que se conociera la ruptura entre la modelo y el músico.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que la mujer llevaba seis años en pareja, el mismo tiempo que Julieta Prandi y Emanuel Ortega estuvieron juntos antes de anunciar su separación.

“Estamos juntos hace seis años con mi pareja y no sé cómo decirle a mi novio que vaya él solo, que yo ya no quiero ir. Me aburro. Son dos señores de sesenta años con los que no tengo nada de que hablar. Termino yendo y estando con el celular. Todo es un embole, nos terminamos quedando horas. No pasa nada interesante y mi pareja me dijo que no da que esté con el celu cuando voy”, expresó.

Palito Ortega y Evangelina Salazar.

Palito Ortega y Evangelina Salazar.

A esto se sumó otro dato particular, los suegros de la conductora son nada más ni nada menos que Palito Ortega y Evangelina Salazar, ambos mayores de 60 años, una característica que también coincidía con el relato de la oyente.

Como era de esperar, las similitudes entre ambas historias despertaron sospechas sobre si el mensaje que leyó la modelo podía esconder alguna indirecta hacia la familia de su expareja.

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