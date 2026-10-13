Se conoció una foto de la supuesta tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Se filtró una imagen que Julieta Ortega había compartido en sus historias de Instagram de su cumpleaños , donde aparece la supuesta tercera en discordia que habría provocado la ruptura del matrimonio del cantante y la modelo, apenas 27 días después de la boda.

A pocas horas de revelarse el fin del matrimonio entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega , se conoció una foto de la supuesta tercera en discordia. La imagen publicada por Julieta Ortega, hermana y cercana a la ex de su hermano Ana Paula Dutil, se filtró en redes sociales y muestra a la mujer señalada como la posible detonante de la ruptura.

Según Intrusos (América TV) en la foto que subió Julieta por su cumpleaños aparece Mariana , señalada como la supuesta tercera en discordia que habría desencadenado la separación del matrimonio a menos de un mes de su boda.

Según contó la periodista Paula Varela, “ esa foto la publicó Julieta en sus redes sociales cuando fue su cumpleaños. Esos fueron sus invitados y ahí está Mariana”, y agregó que la mujer es “ muy amiga de la familia , muy amiga de Julieta, muy amiga de Ana Paula Dutil”.

De acuerdo a la información brindada en el programa de televisión, Mariana es escritora y "graba las voces de sus cuentos y de las cosas que escribe. Y como Emanuel tiene un estudio de grabación, fue a grabar su audiolibro en ese mismo estudio".

“ En eso cayó Julieta Prandi, que no había avisado, totalmente fuera de sí y Mariana casi sale llorando del lugar. Me dicen los que estaban ahí, que el escándalo que hizo Julieta fue un papelón, que Emanuel no sabía dónde meterse”, agregó la periodista sobre el motivo de la ruptura del matrimonio.

Cómo fue la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

A través de sus redes sociales, la modelo aseguró: “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel. Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días, las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad”.

Y agregó: “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables. Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias”.

La noticia generó un fuerte movimiento mediático en el mundo del espectáculo y, en medio de las repercusiones, los mensajes que la modelo envió a sus colegas periodistas dieron a conocer cómo está atravesando este momento.

A través de un mensaje enviado a la periodista Laura Ubfal, Prandi pidió espacio y confirmó que no dará más declaraciones. "Por favor, tratá de que no digan más estupideces. Es lo que escribí y no voy a decir nada más. Necesito descansar y reencontrarme", expresó. En la misma línea, Karina Iavícoli hizo público otro intercambio que tuvo con la modelo: "Por favor, entendeme que no estoy para hablar, para salir al aire. Esto es todo lo que voy a decir ahora públicamente. Necesito hacer mi duelo y mi proceso", escribió Prandi.