Tras los fuertes rumores de romance con un reconocido empresario, la modelo lo había negado rotundamente. Ahora fue fotografiada durante una cena a solas con él.

Tras su separación de Facundo Arana, María Susini volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que trascendiera que estaría nuevamente en pareja: en las últimas horas salió a la luz una fotografía que alimentó las sospechas sobre su presente sentimental.

A través de la cuenta oficial del Ejército de LAM en X, difundieron una imagen en la que se puede ver a la modelo junto a Marcelo González, el representante de Abel Pintos, durante una salida nocturna por Recoleta.

La aparición de esta postal llamó particularmente la atención, ya que días atrás Susini había desmentido los rumores de romance con el empresario y había asegurado que sus encuentros estaban relacionados con cuestiones laborales.

Sin embargo, Pepe Ochoa brindó información en LAM que puso en duda la versión de la modelo. Según el panelista , ambos llevarían seis meses de relación e incluso habrían compartido un encuentro en el campo de Abel Pintos durante el último fin de semana.

Lo más polémico de esta historia es que el supuesto romance no habría caído nada bien en Facundo Arana, debido a la amistad que mantenía con González. "A Facundo se lo llevan los demonios por esto", aseguró Ochoa.

Por el momento, ninguno de los protagonistas salió a pronunciarse sobre la fotografía. Lo cierto es que, después de los desmentidos de Susini, la aparición de esta nueva imagen volvió a instalar las especulaciones sobre el vínculo que mantiene con el empresario.

Quién es Marcelo González, el hombre al que vinculan con María Susini

Marcelo González cuenta con una extensa trayectoria en el mundo del espectáculo y los medios de comunicación. Además de ser representante de Abel Pintos, es socio del cantante en la productora Plan Divino.

El empresario también es propietario del Teatro Tronador de Mar del Plata, por donde pasaron importantes figuras del ambiente artístico, y estuvo al frente de CNN Radio Argentina. Si bien durante años mantuvo un perfil alejado de los escándalos mediáticos, su vínculo con María Susini lo convirtió en uno de los protagonistas de la actualidad farandulera.