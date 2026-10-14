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La insólita reacción de Julieta Ortega al ser consultada por la separación de su hermano y Julieta Prandi

Mientras crecen las versiones sobre las causas que motivaron la separación de la modelo y el músico, la actriz fue abordada por un periodista y su reacción sorprendió: "No me hagas esto".

Julieta Ortega fue consultada sobre la escandalosa separación de su hermano.

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Julita Prandi y Emanuel Ortega de novios. A la derecha, Julieta Ortega. 
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Se conoció una foto de la supuesta tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La actriz fue interceptada por un cronista de Intrusos en plena calle. Lejos de responder a las consultas, dejó en claro que no tenía intenciones de involucrarse en una situación tan delicada para su hermano. Mientras continuaba caminando, le pidió al periodista que dejara de hacerle preguntas. “No, por favor. Me enteré como ustedes. No me hagas esto, te lo pido por favor. Absolutamente nada para decir”, expresó, visiblemente incómoda.

Mientras los crecen las versiones sobre los verdaderos motivos de la separación, el silencio de la familia del cantante no pasó inadvertido y sumó aún más misterio a una ruptura que sigue dando que hablar.

La palabra de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Fue la propia Julieta Prandi quien anunció este lunes el fin de su matrimonio con el Emanuel Ortega a través de una publicación en su cuenta de Instagram. La sorpresiva noticia ocurrió apenas un mes después del casamiento celebrado en San Isidro, a raíz de conflictos irreconciliables en los acuerdos de la pareja. "Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, había escrito en el extenso descargo.

En el mismo comunicado, la animadora explicó los motivos para adelantar la noticia a la prensa. "Prefiero decirlo ahora, antes que tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que, seguramente, nada tendrán que ver con la verdad", sostuvo de manera tajante.

Apenas 27 días de casados, la pareja anunció su separación.

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Por su parte, Emanuel Ortega optó por una postura distinta: detrás de una puerta y sin ánimos de mostrar su rostro ante las cámaras, el músico evitó dar demasiados detalles sobre lo ocurrido y dejó en claro que no tiene intenciones de exponer, por ahora, los motivos que llevaron al final de su relación. "Es un momento muy privado y espero que entiendan que quisiera conservarlo en el ámbito de lo privado”, comenzó diciendo el artista frente a la cámara de SQP.

Después, pidió disculpas y reconoció que no está en condiciones de enfrentar los cuestionamientos de la prensa: "No quiero hablar así con la puerta cerrada, pero entiendan que no estoy de ánimos para hablar en estos momentos. Les pido disculpas".

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