La insólita reacción de Julieta Ortega al ser consultada por la separación de su hermano y Julieta Prandi Mientras crecen las versiones sobre las causas que motivaron la separación de la modelo y el músico, la actriz fue abordada por un periodista y su reacción sorprendió: "No me hagas esto". Agregar C5N en









Julieta Ortega fue consultada sobre la escandalosa separación de su hermano.

En medio del escándalo que se desató tras la sorpresiva separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, una de las personas más buscadas por la prensa fue Julieta Ortega, hermana del cantante. Sin embargo, la actriz prefirió mantenerse al margen de la polémica y evitó pronunciarse sobre la ruptura que sacudió a parte de su familia.

La actriz fue interceptada por un cronista de Intrusos en plena calle. Lejos de responder a las consultas, dejó en claro que no tenía intenciones de involucrarse en una situación tan delicada para su hermano. Mientras continuaba caminando, le pidió al periodista que dejara de hacerle preguntas. “No, por favor. Me enteré como ustedes. No me hagas esto, te lo pido por favor. Absolutamente nada para decir”, expresó, visiblemente incómoda.

Mientras los crecen las versiones sobre los verdaderos motivos de la separación, el silencio de la familia del cantante no pasó inadvertido y sumó aún más misterio a una ruptura que sigue dando que hablar.

JULIETA ORTEGA SOBRE LA SEPARACIÓN DE SU HERMANO EMANUEL: "NO TENGO NADA PARA DECIR"@intrusos #Intrusos26Años https://t.co/cfxcLupRZ7 — América TV (@AmericaTV) October 13, 2026 La palabra de Julieta Prandi y Emanuel Ortega Fue la propia Julieta Prandi quien anunció este lunes el fin de su matrimonio con el Emanuel Ortega a través de una publicación en su cuenta de Instagram. La sorpresiva noticia ocurrió apenas un mes después del casamiento celebrado en San Isidro, a raíz de conflictos irreconciliables en los acuerdos de la pareja. "Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, había escrito en el extenso descargo.

En el mismo comunicado, la animadora explicó los motivos para adelantar la noticia a la prensa. "Prefiero decirlo ahora, antes que tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que, seguramente, nada tendrán que ver con la verdad", sostuvo de manera tajante.