Araceli González reveló cuál es el estado de salud de Fabián Mazzei tras su operación de urgencia: "Su vida cambió" La actriz reveló detalles de la delicada intervención quirúrgica a la que se sometió su marido, contó cómo evoluciona y le dedicó un conmovedor mensaje de amor. Agregar C5N en









Araceli González compartió en sus redes como está Fabián Mazzei tras ser operado de urgencia.

Tras la preocupación que generó la noticia de que Fabián Mazzei había sido operado de urgencia, Araceli González recurrió a sus redes sociales para llevar tranquilidad, allí contó cómo se encuentra su marido y brindó detalles sobre la delicada intervención quirúrgica a la que debió someterse.

Con una fotografía del actor sonriente, recostado en la cama del hospital y con un cuello ortopédico, la actriz celebró el resultado de la operación. Según explicó, fue el propio Mazzei quien envió la imagen al grupo familiar apenas seis horas después de haber salido del quirófano.

Araceli González en Instagram. “Está bien. Está feliz. Su calidad de vida cambió”, expresó Araceli, emocionada. Además, le dedicó unas románticas palabras a su compañero de vida y manifestó sus deseos de seguir compartiendo viajes, proyectos y nuevas experiencias junto a él.

“Vos sos la mejor película de mi vida. Volviste a nacer, bebé”, escribió la actriz, quien también aprovechó la oportunidad para agradecerles a los profesionales que estuvieron a cargo de la intervención y a sus seres queridos por el acompañamiento.

Araceli González y Fabián Mazzei. Qué le pasó a Fabián Mazzei y cómo se encuentra tras la operación A través de sus historias de Instagram, Araceli González explicó que su marido debió someterse a una cirugía de columna cervical debido a una compresión medular que le provocaba adormecimiento en las manos y los pies, afectando su vida cotidiana.

Captura: web Pese a la complejidad de la intervención, la actriz aseguró que la evolución del actor fue favorable y que, durante las primeras 24 horas, logró ponerse de pie y caminar. Incluso, destacó que prácticamente no necesitó medicación adicional para controlar el dolor. Por último, González contó que tanto sus familiares como sus amigos se turnan para acompañarlo durante la internación y agradeció las muestras de cariño que recibieron desde que trascendió la noticia. "Gracias por el respeto y por estar pendientes de él", concluyó.