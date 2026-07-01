Jazmín La Cuerpo contó que le detectaron dos tumores en los ojos y pidió ayuda para encontrar especialistas La influencer reveló que atraviesa un delicado problema de salud que afecta su visión. Horas después de su pedido en redes sociales, su familia confirmó el diagnóstico mediante un comunicado. Agregar C5N en









Jazmín La Cuerpo busca oftalmólogos que la asesoren tras un reciente diagnóstico que afecta sus ojos. Instagram: /jazminlacuerpooficial1

Jazmín Salinas, más conocida como La Cuerpo, atraviesa un delicado momento de salud luego de que le detectaran dos tumores en ambos globos oculares. La creadora de contenidos utilizó sus redes sociales para pedir ayuda y solicitar recomendaciones de especialistas mientras espera avanzar con los estudios médicos correspondientes.

A través de sus historias de Instagram, la influencer explicó que desde hace varias semanas convive con fuertes molestias que alteraron por completo su rutina diaria. "Necesito ayuda. Hace más de 20 días que no puedo salir al sol. Me lloran muchísimo los ojos, me lagrimean constantemente y siento que cada día voy perdiendo más la visión", expresó.

La Cuerpo agregó que el problema la obliga a modificar sus hábitos cotidianos. "Por eso prácticamente solo vivo de noche", relató , antes de realizar un pedido a sus seguidores para encontrar atención médica lo antes posible.

El mensaje de Jazmín La Cuerpo tras enterarse de su diagnóstico. Instagram: /jazminlacuerpooficial1 "No se imaginan lo que estoy sufriendo por no poder ver bien. Hace días que mi visión empeora y cada vez se me hace más difícil hacer cosas cotidianas", aseguró. Además, solicitó que quienes conozcan un oftalmólogo o un centro especializado le envíen recomendaciones por mensaje privado.

El comunicado de la familia de Jazmín La Cuerpo Horas después de la publicación de Salinas, su familia difundió un comunicado en el que confirmó el diagnóstico. "Jazmín ha sido diagnosticada con dos tumores en ambos globos oculares", señalaron, al tiempo que explicaron que deberá someterse a nuevas biopsias para determinar la naturaleza de las lesiones.

"Tras los estudios realizados, se determinó que será necesario realizar biopsias para definir el tratamiento más adecuado. Lamentablemente, esta situación compromete seriamente su visión", agregaron los familiares en el mensaje difundido a través de las redes sociales. El comunicado de la familia de Jazmín La Cuerpo. Instagram: /jazminlacuerpooficial1 Por último, hicieron un llamado para encontrar profesionales especializados en oftalmología y oncología ocular, especialmente del Hospital Santa Lucía o de otros centros de alta complejidad. "Jazmín es una guerrera y, con fe y la ayuda de los mejores profesionales, enfrentaremos este difícil momento", concluyeron.