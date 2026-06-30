La traición inesperada de Jazmín La Cuerpo a Zulma Lobato: filtró un audio y todo es un escándalo

La influencer expuso un audio que cambió la historia con Zulma Lobato y abrió un debate sobre donaciones, confianza y redes.

La polémica entre Jazmín La Cuerpo y Zulma Lobato explotó con fuerza este martes después de que la influencer difundiera un audio privado que dejó expuesta una situación inesperada y generó una ola de críticas en redes sociales. El vínculo que había nacido como una historia de ayuda, acompañamiento y solidaridad terminó convertido en un verdadero escándalo mediático, con acusaciones cruzadas y miles de usuarios opinando sobre lo ocurrido.

La influencer había sido una de las principales personas que mostró la situación crítica que atravesaba la mediática, quien había pedido ayuda tras quedar en una situación habitacional complicada. El conflicto comenzó cuando Jazmín La Cuerpo publicó un audio en sus redes donde se revelaba información sobre las donaciones que habría recibido Zulma Lobato.

Según trascendió, en la grabación se mencionaba que la mediática habría reunido cerca de $ 11 millones y que ese dinero habría sido convertido a dólares para luego ser depositado en el banco. La difusión del material provocó una inmediata reacción de los seguidores, quienes empezaron a cuestionar qué había ocurrido realmente con la ayuda económica que muchas personas habían enviado.

La situación generó más tensión cuando Jazmín expresó públicamente su malestar y dejó una frase que se volvió viral: “Estoy muy triste” . La influencer habría sentido que todo el esfuerzo realizado para acompañar a Zulma no fue valorado como esperaba.

Además, el audio habría sumado otro elemento polémico al mencionar una frase atribuida a Zulma Lobato sobre su futuro: “Aguantaré un año en el geriátrico hasta que se vaya Javier Milei” . Esa declaración también generó repercusiones porque puso nuevamente bajo la lupa la situación personal de la mediática, sus necesidades económicas y las decisiones que tomó luego de recibir apoyo de la gente.

Jazmín La Cuerpo le limpió la casa a Zulma Lobato

Antes del escándalo por el audio filtrado, Jazmín La Cuerpo y Zulma Lobato habían protagonizado una historia completamente diferente. La influencer había mostrado imágenes del estado en el que se encontraba la casa de la mediática en Munro, donde había acumulación de objetos, suciedad, bolsas, botellas, restos y distintas condiciones que preocupaban a quienes conocían la situación. Fue entonces cuando decidió intervenir y ayudarla con una limpieza profunda del hogar.

Una de las últimas apariciones de Zulma Lobato en el streaming de La Cuerpo. Instagram @denisbelizan

En ese momento, Jazmín contó públicamente la situación y explicó el motivo de su decisión. “Tuvimos que ir con @lapepona_oficialok a limpiarle la casa a Zulma porque vivía en la miseria”, escribió la influencer al compartir imágenes del antes y después. También detalló que con el dinero recaudado por la gente pudieron comprar elementos esenciales: “Con $1.500.000 que donó la gente, le compramos la heladera, cocina y sus productos de limpieza, así como sus alimentos”.

Aquella acción había sido recibida como un gesto de solidaridad y convirtió a Jazmín en una figura central dentro de la nueva etapa de Zulma Lobato. La influencer no solo mostró la realidad de la mediática, sino que también ayudó a visibilizar sus problemas económicos, su situación de salud y la necesidad de apoyo de una mujer que durante años fue protagonista de la televisión argentina y de distintos programas de entretenimiento.