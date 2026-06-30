Federica Pais se quebró en su vuelta a la TV tras la muerte de Ernestina: "Muy doloroso y muy brutal"

La periodista regresó a la conducción de su programa luego del fallecimiento de su hermana y compartió un sentido mensaje al aire. Agradeció el acompañamiento que recibió durante los últimos días y habló del difícil momento que atraviesa junto a su familia.

Federica Pais volvió este martes a la conducción del ciclo que lidera en Ar/12, 1111, apenas unos días después de la muerte de su hermana, Ernestina . Antes de comenzar el programa, la periodista se tomó unos minutos para hablar del difícil momento que atraviesa su familia y compartir una sentida reflexión al aire.

"Necesitaba estar acá, retomar la rutina", expresó al abrir la emisión. Luego reconoció que desde el fallecimiento de su hermana vive días de enorme angustia. "Todos saben y es de público conocimiento la espantosa pérdida que tuvimos el viernes pasado. Desde entonces estamos en una locura y en un vértigo muy difícil de explicar", sostuvo.

La conductora también aprovechó el momento para agradecer el acompañamiento recibido durante los últimos días. "Hay una parte de uno que necesita primero agradecer todas las muestras de cariño de tanta gente. El respeto también de tanta gente. El cariño y el respeto de todos mis compañeros de trabajo", afirmó visiblemente conmovida.

Uno de los pasajes más emotivos llegó cuando recordó el vínculo que mantenía con Ernestina. "Decirle que la amo. Que más allá de cualquier cosa que pueda haber pasado, ella y yo sabíamos lo que nos unía", expresó con la voz quebrada, antes de asegurar que desea creer que su hermana "está encontrando respuestas, que tanto buscó acá y que tanto le dolía".

Más adelante, explicó por qué eligió regresar al trabajo tan pronto después de la tragedia. "Necesitaba volver a trabajar. Me hace bien. Este trabajo tiene algo de mágico y de jodido. De mágico porque te obliga a pensar en otras cosas. Y yo lo necesitaba", confesó.

Antes de dar inicio al programa, volvió a abrazar simbólicamente a su familia y describió el difícil presente que atraviesan. "Estamos unidos. Atravesando un momento muy doloroso y muy brutal. Que nunca imaginamos que nos iba a pasar", concluyó.

La emotiva carta de Gonzalito para despedir a Ernestina Pais: "Hasta siempre"

La muerte de Ernestina Pais también provocó una profunda emoción en Gonzalo Rodríguez, más conocido como Gonzalito, quien decidió homenajear a su excompañera de Caiga Quien Caiga durante su programa radial Tardes Bestiales. Allí eligió leer una carta en lugar de brindar declaraciones tradicionales a la prensa.

Gonzalito y Ernestina Pais en CQC. Redes sociales

"Hay noticias que uno cuenta, hay noticias que de golpe dejan de ser noticias, porque ya no hablan de alguien, hablan de tu vida. Hablan de los pasillos que compartiste, de las charlas, de las risas, de las discusiones", expresó al recordar los años que trabajaron juntos entre 2009 y 2011.

En otro tramo de su mensaje, destacó la personalidad de Ernestina y lamentó el impacto que dejó su partida. "Hay personas que no dejan silencio cuando se van, dejan movimiento. Y más ella, con ese vozarrón", afirmó, antes de cuestionar las críticas que surgieron tras su muerte y despedirse con un sentido "Hasta siempre".