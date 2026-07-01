Llegó la "bomba polar" a Argentina: cuál será el día más helado de la semana en el AMBA

La "bomba polar" llegó para quedarse en la Argentina, en algunas provincias ya se produjeronlas primeras nevadas mientras que en el resto del territorio se esperan temperaturas mínimas que rondan cerca del piso de los cero grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas, tormentas, nevadas y viento para varias localidades del país.
El SMN informó que las provincias bajo alerta por tormentas son Misiones, Corrientes y Formosa. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, granizo ocasional, ráfagas puntualmente fuertes e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
Mientras que, en Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan y el área de alta cordillera será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h. Esta situación puede provocar reducción de la visibilidad. En el resto del área se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 40 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h.
Por último, para las provincias de Mendoza y Neuquén se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 5 y 10 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. En las zonas más bajas la precipitación puede ser en forma de lluvia y nieve mezclada.
La "bomba polar" llegó a CABA: cuál será el día más frío de la semana
Según explicó el SMN en su pronóstico extendido para CABA, durante la jornada del miércoles 1 de julio la temperatura mínima se mantendrá en 4 grados, mientras que la máxima trepará lentamente los 13. Se espera que sea una mañana ventosa y nublada, las nubes se mantendrán durante el resto de la jornada.
Para el jueves 2 y viernes 3 la mínima se desplomará hasta el grado de temperatura, y las máximas solamente alcanzarán los 11 grados. Estos dos días se convertirán en los más fríos de la primera semana de julio, ya para el sábado y domingo las mínimas aumentarán algunos dígitos entre los 6 a 9 grados.
Pronóstico extendido para CABA.
Alerta por temperaturas extremas frío: las provincias bajo alerta y las localidades bajo cero
Las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca están bajo alerta amarilla por frío. Las localidades más heladas son:
|Trelew
|Chubut
|-0.2ºC
| La Plata
|Buenos Aires
|-0.5ºC
| Ciudad Jardin Lomas del Palomar
|Buenos Aires
|-1ºC
| Malargüe
|Mendoza
|-2ºC
| Río Gallegos
|Santa Cruz
|-2.2ºC
| Chapelco
|Neuquén
|-5ºC
| El Calafate
|Santa Cruz
|-8ºC
| Esquel
|Chubut
|-8.5ºC
| San Carlos de Bariloche
|Río Negro
|-9.6ºC
| Perito Moreno
|Santa Cruz
|-10.4ºC