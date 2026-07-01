Llegó la "bomba polar" a Argentina: cuál será el día más helado de la semana en el AMBA La ola de frío ártico no da tregua y ya se siente en el país. En varias provincias se produjeron las primeras nevadas, mientras que en el resto del territorio se esperan temperaturas mínimas que rondan cerca del piso de los cero grados. En paralelo, el Servicio Meteorológico emitió varias alertas por tormentas y viento para varias localidades. Por Agregar C5N en









Para el jueves y el viernes, la mínima será de 1°.

La "bomba polar" llegó para quedarse en la Argentina, en algunas provincias ya se produjeronlas primeras nevadas mientras que en el resto del territorio se esperan temperaturas mínimas que rondan cerca del piso de los cero grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas, tormentas, nevadas y viento para varias localidades del país.

El SMN informó que las provincias bajo alerta por tormentas son Misiones, Corrientes y Formosa. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, granizo ocasional, ráfagas puntualmente fuertes e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Nevada en Río Turbio anoche.

Con razón acá hace mucho frío

-10°C de sensación termica en Río Gallegos, nos gana Ushuaia en el podio con -14°C de ST



En fin, vídeo de Marcelo del Buono. pic.twitter.com/PrriyDzUEN — Marito.G PATAGÓNICO JOCOSO (@Mario768212) June 30, 2026 Mientras que, en Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan y el área de alta cordillera será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h. Esta situación puede provocar reducción de la visibilidad. En el resto del área se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 40 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h.

Por último, para las provincias de Mendoza y Neuquén se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 5 y 10 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. En las zonas más bajas la precipitación puede ser en forma de lluvia y nieve mezclada.

La "bomba polar" llegó a CABA: cuál será el día más frío de la semana Según explicó el SMN en su pronóstico extendido para CABA, durante la jornada del miércoles 1 de julio la temperatura mínima se mantendrá en 4 grados, mientras que la máxima trepará lentamente los 13. Se espera que sea una mañana ventosa y nublada, las nubes se mantendrán durante el resto de la jornada.

Para el jueves 2 y viernes 3 la mínima se desplomará hasta el grado de temperatura, y las máximas solamente alcanzarán los 11 grados. Estos dos días se convertirán en los más fríos de la primera semana de julio, ya para el sábado y domingo las mínimas aumentarán algunos dígitos entre los 6 a 9 grados. Pronóstico extendido para CABA. Alerta por temperaturas extremas frío: las provincias bajo alerta y las localidades bajo cero Las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca están bajo alerta amarilla por frío. Las localidades más heladas son: Trelew Chubut -0.2ºC La Plata Buenos Aires -0.5ºC Ciudad Jardin Lomas del Palomar Buenos Aires -1ºC Malargüe Mendoza -2ºC Río Gallegos Santa Cruz -2.2ºC Chapelco Neuquén -5ºC El Calafate Santa Cruz -8ºC Esquel Chubut -8.5ºC San Carlos de Bariloche Río Negro -9.6ºC Perito Moreno Santa Cruz -10.4ºC