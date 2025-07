A través del programa Sería Increíble en el streaming Olga, Homero Pettinato comenzó por desmentir lo más polémico: "No tengo una ratita, es una mentira vil y maligna. Estoy bastante bien. Primero, no me van a escuchar hablar mal de Sofía. Nos despedimos en buenos términos". Con estas palabras, se mostró muy sorprendido con la reacción de su ahora expareja en redes sociales.