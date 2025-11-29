29 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Loto Plus: resultado del sorteo 3835 del sábado 29 de noviembre de 2025

Todo lo que tenés que saber sobre el sorteo que se realiza todos los miércoles y sábados.

Por
Resultados del Loto Plus del sábado 29 de noviembre de 2025.

Resultados del Loto Plus del sábado 29 de noviembre de 2025.

Redes Sociales

Este sábado 29 de noviembre de 2025 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.

Las cuatro mujeres que fallecieron volvían de un recital del cantante Axel. 
Te puede interesar:

Brutal choque en Santa Fe: quiénes eran las cinco personas que murieron tras salir de un recital de Axel

Loto Plus: resultados del sábado 29 de noviembre de 2025

NÚMERO PLUS 5

Loto Tradicional del sábado 29 de noviembre de 2025

Los números ganadores fueron: 02-13-18-27-43-44

Loto Match del sábado 29 de noviembre de 2025

Los números ganadores fueron: 00-04-09-17-27-29

Loto Desquite del sábado 29 de noviembre de 2025

Los números seleccionados fueron: 08-11-12-13-14-21

Loto Sale o Sale del sábado 29 de noviembre de 2025

Los números ganadores fueron: 08-19-24-25-28-43

NÚMERO PLUS VACANTE

Próximo sorteo del Loto Plus

Miércoles 3 de Diciembre a las 22. POZO ESTIMADO: $26.382.000.000.-

¿Qué es el Loto Plus?

Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del Juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.

¿Cómo jugar al Loto Plus?

Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta participas de todas las modalidades.

Las modalidades:

  • Loto tradicional: se eligen seis números entre el 0 al 41 y otros dos números adicionales llamados “Jack” del 0 al 9. También existe la posibilidad de realizar apuestas múltiples en las que se podrán elegir números adicionales a los 6 números principales tradicionales. Allí, el jugador del Loto puede sumar desde 7 hasta 20 números, aumentando así sus oportunidades de ganar, pero pagando también más por apuesta. Los premios se obtienen al acertar con tres, cuatro, cinco o seis aciertos entre los números principales. También hay premios por acertar además alguno o ambos números “Jack”.

  • Desquite: se eligen 6 números principales más 2 números extra llamados Jack. El jugador participa de este sorteo con los mismos números con los que jugó en el sorteo Tradicional, pero a diferencia de ese juego sólo posee tres categorías de premios. Las categorías de los premios se dividen según las combinaciones ganadoras: 6 aciertos más 2 Jacks, 6 aciertos más 1 Jack y 6 aciertos sin ningún Jack. Los premios para estas categorías son los mismos que para el sorteo Tradicional.

  • Sale o sale: el apostador compite con los mismos números con los que jugó en los sorteos anteriores. En este sorteo, también se extraen 6 números principales, pero a diferencia de las otras variantes, no se extrae ningún número Jack. En su lugar, se toman como números Jacks los cuatro números de esta categoría que salieron sorteados en el Tradicional y el Desquite. Tal cual lo indica el nombre del juego, siempre habrá al menos un ganador, ya que el premio corresponde a los apostadores que hayan obtenido la mayor cantidad de aciertos entre los números principales. El valor de este premio es independiente del pozo de los otros sorteos y también depende de las ventas.

Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que si acertás multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.

Valor de la apuesta: $2.500. Tiene pozo acumulado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Quini 6: resultados del sorteo 3.324 del DOMINGO 23 de noviembre de 2025

Quini 6: resultados del sorteo 3.324 del domingo 23 de noviembre de 2025

Resultados del Loto Plus del sábado 29 de noviembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3833 del sábado 22 de noviembre de 2025

Resultados del Loto Plus del miércoles 19 de noviembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3832 del miércoles 19 de noviembre de 2025

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 19 de noviembre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.323 del miércoles 19 de noviembre de 2025

El transporte público y un nuevo aumento que golpea el bolsillo.

El transporte y los peajes vuelven a aumentar: cuales serán los valores

Delincuentes huían de la policía y atropellaron a dos hombres. 

Escenas de horror en Mar del Plata: robaron un auto, intentaron huir y atropellaron a dos hombres

Rating Cero

Lowrdez contó sobre su operación y hasta hizo un challenge antes del quirófano.

Lourdes Fernández se operó y, horas antes, dejó un mensaje: "Cierro una etapa"

La entrevista de Virginia da Cunha sirvió como una confirmación oficial de la situación.

"Quedamos todas recalculando": Virginia da Cunha confirmó que Lissa Vera se bajó de Bandana

La pareja se separó después de 14 años de matrimonio y 3 hijas en común.

"Me invitó a retirarme": Chechu Bonelli se quebró al hablar de su exsuegra tras separarse de Darío Cvitanich

Los famosos en el cumpleaños de Benjamín Vicuña.

Con Francella, Suar y Furriel, Benjamín Vicuña celebró sus 47 años: "Mis amigos son mi familia"

El actor debió suspendes funciones teatrales de este fin de semana.

Incertidumbre por la salud de Luis Brandoni: el comunicado que preocupó a sus seguidores

Las famosas celebraron el cumpleaños junto a su compañera de reality.

La fiesta de los 50: una participante de MasterChef Celebrity celebró con una cena con sus compañeros de Telefe

últimas noticias

Lowrdez contó sobre su operación y hasta hizo un challenge antes del quirófano.

Lourdes Fernández se operó y, horas antes, dejó un mensaje: "Cierro una etapa"

Hace 6 minutos
Duelo de gigantes: Messi vs. Moralez.

Video: el picante cruce entre Lionel Messi y Maxi Moralez que casi termina a las piñas

Hace 7 minutos
Resultados del Loto Plus del sábado 29 de noviembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3835 del sábado 29 de noviembre de 2025

Hace 42 minutos
La entrevista de Virginia da Cunha sirvió como una confirmación oficial de la situación.

"Quedamos todas recalculando": Virginia da Cunha confirmó que Lissa Vera se bajó de Bandana

Hace 53 minutos
Messi levanta la copa de la Conferencia Este, primero en la historia de Inter Miami.

Con una asistencia de Messi, Inter Miami goleó por 5-1 a New York City y está en la final de la MLS

Hace 59 minutos