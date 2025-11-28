28 de noviembre de 2025 Inicio
Escalofriante video: cayó un rayo en un hospital de Resistencia, explotó y causó destrozos

Un drone captó el momento exacto en que un rayo cae en plena capital de Chaco, en las inmediaciones del Hospital Pediátrico. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para toda la provincia.

Impresionante: un video captó el momento exacto en que cae un rayo sobre un árbol. 
Un drone capturó el momento exacto que un rayo cayó sobre un árbol dentro del predio del Hospital Pediátrico, en Resistencia, provincia de Chaco. En las imágenes se puede observar el resplandor y el momento exacto en que destruye las ramas.

El video fue compartido en redes sociales por el portal Data Chaco, este insólito episodio ocurrió durante la mañana del viernes 28. En el marco de una alerta meteorológica amarilla que emitió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para toda la provincia.

En Chaco se esperan tormentas fuertes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 mm, pudiendo ser superados en forma puntual, expresaron desde el SMN.

El rayo cayó en el predio del Hospital Pediátrico, sobre un árbol, que explotó por el fuerte impacto, generando destrozos. Cerca del árbol se ubica un estacionamiento, donde varios autos sufrieron roturas por las ramas que salieron expulsadas por la explosión.

"Escuché el estruendo y nos avisaron que algo había pasado afuera. Cuando salí, me encontré con esta sorpresa… mi camioneta estaba totalmente hundida", contó uno de los afectados para Data Chaco.

