Reto viral trágico: un influencer fitness murió tras consumir 10.000 calorías diarias de comida chatarra

Se trata del entrenador ruso Dmitry Nuyanzin, de 30 años, quien buscaba subir al menos 25 kilos a base de comida chatarra para, luego, demostrar la eficacia de su propio programa de adelgazamiento.

El influencer ruso llegó a pesar más de 100 kilos antes de morir. 

El influencer fitness ruso Dmitry Nuyanzin, de 30 años, murió de un ataque al corazón luego de realizar un reto viral trágico: subir al menos 25 kilos en pocas semanas, a base de grandes cantidades de comida chatarra, para promocionar su programa de adelgazamiento y revelar luego cómo bajaría de peso en tiempo récord.

El técnico avanzó desde esfuerzos mínimos hasta sesiones intensas.
La impresionante transformación de un entrenador de fútbol: bajó 41 kilos en 6 meses

El joven entrenador fue encontrado muerto en su casa, mientras dormía, después de obligarse a comer diariamente alrededor de 10.000 calorías de comida rápida. Según el canal de TV ruso Ostorozhno Novosti “el corazón del entrenador falló mientras dormía”. Un día antes había cancelado las sesiones de entrenamiento que tenía estipuladas. También le dijo a amigos que se sentía mal y que iba a ver a un médico.

Dmitry compartía cada detalle de su dieta diaria en Instagram, donde había construido una comunidad de casi 50.000 seguidores, gracias a sus recetas saludables, sus rutinas de gimnasio y su mensaje motivacional. “Actualmente, estoy aumentando de peso para mi curso de pérdida de peso, y esta es mi dieta de 10.000 calorías”, escribió en la red social.

Nacido en Orenburg, Nuyanzin, el influencer fitness había anunciado que “cualquiera que pese más de 100 kg y pierda el 10% de su peso corporal antes de Año Nuevo ganará 10.000 rublos (100 euros aproximadamente), pagados directamente por mí”. El plan consistía en consumir unas 10.000 calorías al día, una cifra muy superior a los niveles recomendados por los médicos.

Nuyanzin compartía sus comidas diarias y mostraba platos cargados de grasas y azúcares: hamburguesas, pizzas, postres, pastas y snacks: el 18 de noviembre ya había alcanzado los 105 kilogramos, tras haber ganado 14 en tan solo un mes. El creador de contenido aseguraba que el aumento de peso era parte del proceso.

El entrenador estudió para ser preparador físico en la Escuela de Reserva Olímpica de Oremburgo y en la Universidad Nacional de Fitness de San Petersburgo. Trabajó como personal training de deportistas rusos de élite durante varios años. Estaba casado y no tenía hijos. Había cumplido en 2022 una pena de ocho meses de prisión en una colonia penal rusa por tenencia de drogas antes de regresar a su carrera como entrenador.

entrenador ruso
La increíble transformación del influencer ruso que terminó en tragedia.

