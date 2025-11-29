¿Ovnis en Misiones? Las extrañas luces en el cielo que desconciertan a los vecinos Los ciudadanos observan este inusual fenómeno desde hace un año. Se trata de luces que se desplazan con trayectorias irregulares sobre el río Paraná. ¿De qué se trata este fenómeno? Por + Seguir en







Las luces se desplazan de forma extraña en el cielo.

Una serie de luces en el cielo generan una gran incógnita a los vecinos de Montecarlo, en la provincia de Misiones. Esto comenzó a generar curiosidad entre los miembros del Club de Pesca local, quienes siempre presencian el espectáculo que dura varios minutos en el cielo nocturno.

Desde hace más de un año se repiten extrañas apariciones de luces que parecen desafiar toda explicación convencional. Uno de los testigos fue Juan Carlos Amarán, quien habló con Radio El Pueblo 102.9 FM, y explicó en qué consiste este fenómeno.

"Hace más de un año que venimos viendo estas luces. Comenzamos cuatro o cinco personas, pero después invitamos a más. Todos quedaron con la misma inquietud: ¿qué es eso que se mueve ahí?", expresó el pescador.

Embed - Luces en el cielo y misterio en el Paraná | Entrevista a Juan Carlos Amarán Los primeros destellos suelen aparecer antes de la medianoche, aunque el horario no es exacto. Las luces emergen desde el horizonte, "como saliendo del monte", según los observadores, aunque nadie puede precisar la distancia real.

Lo que sí describen con claridad es su comportamiento:

Se mueven de manera no lineal ,

Aumentan y disminuyen su intensidad lumínica ,

Cambian abruptamente de dirección,

Dura entre 30 a 60 minutos,

No siguen una trayectoria estable. "La luz es demasiado fuerte y el movimiento no coincide con lo que un dron puede hacer", explicó Amarán. "Consultamos incluso a productores de soja y maíz del Paraguay, y nos dijeron que esos drones no se usan para fumigar a esa altura". A veces se ven cuatro o cinco luces simultáneas, que aparecen, desaparecen y vuelven a surgir luego de unos minutos. En noches sin luna el espectáculo se vuelve aún más impactante: algunas luces reflejan sobre el río Paraná.