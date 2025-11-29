29 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

¿Ovnis en Misiones? Las extrañas luces en el cielo que desconciertan a los vecinos

Los ciudadanos observan este inusual fenómeno desde hace un año. Se trata de luces que se desplazan con trayectorias irregulares sobre el río Paraná. ¿De qué se trata este fenómeno?

Por
Las luces se desplazan de forma extraña en el cielo. 

Las luces se desplazan de forma extraña en el cielo. 

Una serie de luces en el cielo generan una gran incógnita a los vecinos de Montecarlo, en la provincia de Misiones. Esto comenzó a generar curiosidad entre los miembros del Club de Pesca local, quienes siempre presencian el espectáculo que dura varios minutos en el cielo nocturno.

En el lavadero encontraron dos urnas con cenizas humanas.
Te puede interesar:

Escalofriante: alquiló una casa e hizo un inquietante hallazgo en el lavadero

Desde hace más de un año se repiten extrañas apariciones de luces que parecen desafiar toda explicación convencional. Uno de los testigos fue Juan Carlos Amarán, quien habló con Radio El Pueblo 102.9 FM, y explicó en qué consiste este fenómeno.

"Hace más de un año que venimos viendo estas luces. Comenzamos cuatro o cinco personas, pero después invitamos a más. Todos quedaron con la misma inquietud: ¿qué es eso que se mueve ahí?", expresó el pescador.

Embed - Luces en el cielo y misterio en el Paraná | Entrevista a Juan Carlos Amarán

Los primeros destellos suelen aparecer antes de la medianoche, aunque el horario no es exacto. Las luces emergen desde el horizonte, "como saliendo del monte", según los observadores, aunque nadie puede precisar la distancia real.

Lo que sí describen con claridad es su comportamiento:

  • Se mueven de manera no lineal,

  • Aumentan y disminuyen su intensidad lumínica,

  • Cambian abruptamente de dirección,

  • Dura entre 30 a 60 minutos,

  • No siguen una trayectoria estable.

"La luz es demasiado fuerte y el movimiento no coincide con lo que un dron puede hacer", explicó Amarán. "Consultamos incluso a productores de soja y maíz del Paraguay, y nos dijeron que esos drones no se usan para fumigar a esa altura".

A veces se ven cuatro o cinco luces simultáneas, que aparecen, desaparecen y vuelven a surgir luego de unos minutos. En noches sin luna el espectáculo se vuelve aún más impactante: algunas luces reflejan sobre el río Paraná.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Así fue como bajaron a Maki Otsuki del escenario. 

Video: famosa cantante es expulsada a la fuerza del escenario en pleno show

Torres le hizo una inesperada y espontánea propuesta de amor a la estrella catalana.
play

Ángela Torres sorprendió a Rosalía con una inesperada propuesta: "¿Querés ser...?"

escalofriante video: cayo un rayo en un hospital de resistencia, exploto y causo destrozos

Escalofriante video: cayó un rayo en un hospital de Resistencia, explotó y causó destrozos

El terrible accidente quedó captado en una cámara de seguridad. 

Terrorífico: un adolescente estaba jugando al básquet, se le cayó el aro encima y lo mató

Se espera que el Gobierno revele información sobre los aliens. 

Trump prepara un anuncio sobre la existencia de vida extraterrestre, según un nuevo documental

play

Pidió 24 botellas de agua y se volvió viral por los chats con el repartidor: "No tengo un camión..."

Rating Cero

Barili anunció la salida de una compañera de trabajo.

La dolorosa despedida de Rodolfo Barili a una compañera, tras 17 años en Telefe Noticias: "Ha sido un placer este viaje"

La serie de Assassins Creed se anunció por primera vez en 2020.

Este es el primer actor confirmado de Assassin's Creed en Netflix: está en Euphoria

Si buscas una producción que puedas ver con toda tu familia, Netflix tiene una buena noticia para ti con el lanzamiento de “En sueños”, la película animada que te llevará por un viaje fantástico y conmovedor que te permitirá explorar un mundo mágico.
play

En sueños: de qué se trata la película ideal para ver en familia y que es furor en Netflix

Los hermanos Russo se enfrascaron en una de las mayores polémicas de su carrera hace siete años. En 2018, los directores estrenaron en cines Vengadores: Infinity War iniciando con ello el fin de la Saga del Infinito. 

Esta pelea de Hulk aún enoja a los fans de Marvel que esperan revancha: ¿cuál es?

Un relato que integra humor, encuentros inesperados y el clima cálido propio de fin de año.
play

Está en Netflix y es una película que te deja las emociones a flor de piel

¿Pico Mónaco fue infiel?

Pico Mónaco infraganti: filtraron el mensaje íntimo a una famosa a espaldas de su esposa

últimas noticias

En el lavadero encontraron dos urnas con cenizas humanas.

Escalofriante: alquiló una casa e hizo un inquietante hallazgo en el lavadero

Hace 10 minutos
El comunicado lleva la firma también de los ministros de salud provinciales. 

"Las vacunas salvan vidas": el comunicado del Gobierno y las provincias tras el polémico acto en el Congreso

Hace 26 minutos
Efe Saravolu tenía 24 años.

Macabro hallazgo en Cañuelas: encontraron el cuerpo de un turista turco desaparecido hace un mes

Hace 37 minutos
Barili anunció la salida de una compañera de trabajo.

La dolorosa despedida de Rodolfo Barili a una compañera, tras 17 años en Telefe Noticias: "Ha sido un placer este viaje"

Hace 39 minutos
Ecoturismo y hasta actividades de aventura: este es el destino de Uruguay ideal para visitar

Ecoturismo y hasta actividades de aventura: este es el destino de Uruguay ideal para visitar

Hace 1 hora