Escalofriante: alquiló una casa e hizo un inquietante hallazgo en el lavadero

En el lavadero encontraron dos urnas con cenizas humanas.

Una joven contó una historia impactante: alquiló una casa durante dos años y el último día descubrió dos urnas con cenizas de dos personas fallecidas en el lavadero. La ex inquilina subió un video a la red de TikTok para explicar el inquietante descubrimiento, que, al parecer, desconoció cuando vivió en ese hogar en Buenos Aires.

"Me acabo de enterar de que alquilé una casa durante dos años que tenía dos fallecidos en el lavadero", así comenzó su relato Malena, conocida en redes como @ttiramisudelimon_.

Acto seguido explicó que se hizo la entrega de las llaves de la casa donde vivió casi dos años en Argentina, pero cuando las personas de la inmobiliaria la revisaron dieron con un inquietante descubrimiento: dos urnas.

Embed @ttiramisudelimon_ Impactada original sound - Malena "Alquilé la casa amoblada, cuando entré me pareció muy raro porque toda la casa estaba llena de fotos de casamientos, cosas, muchos detalles, souvenirs... Como si alguien hubiera literalmente cerrado esa puerta y se hubiera ido", contó la joven, a lo que explicó que en realidad el dueño de la casa vivía fuera del país y, pensó que era por eso, no pudo retirar muchos de los elementos que se encontró en el lugar.

Sin embargo, "en el inventario del principio no me dijeron que yo tenía las dos urnas de los padres que ya están del otro lado del dueño de la casa", añadió Malena.

El descubrimiento ocurrió justo el día en que se entregaron las llaves, y las personas de la inmobiliaria revisaron la propiedad. "Fueron al lavadero, pidieron una escalera para revisar porque arriba en uno de los estantes están las urnas de los padres", sentenció. El video se volvió viral en redes sociales, en TikTok acumula casi 150 mil vistas y miles de comentarios sobre el tema: "No sentían el olor?", preguntó uno de los usuarios a lo que otro comentó "pero como baiteas jaja yo escuche toda la historia flasheando que habia 2 cuerpos en el lavadero y resulta ser que estaban las cenizas, me bailaste sabroso jajaja".