Video: el picante cruce entre Lionel Messi y Maxi Moralez que casi termina a las piñas En la goleada de Inter Miami sobre New York City por 5-1 se produjo un insólito choque entre el astro argentino y el enganche del equipo neoyorquino, exjugador de Vélez: empujones, insultos y un entredicho que pudo terminar de la peor manera. Por + Seguir en







Duelo de gigantes: Messi vs. Moralez.

Un insólito cruce verbal que estuvo cerca de terminar a las piñas se dio entre el astro argentino Lionel Messi y el enganche del New York City, Maxi Moralez en la goleada de Inter Miami sobre el equipo neoyorquino: promediando el primer tiempo, casi se van a las manos, en un entredicho entre ambos compatriotas.

En la aplastante victoria de Inter Miami por 5-1, que depositó al equipo de Florida en la final de la MLS Cup se produjo un entredicho entre los jugadores de más trayectoria en la cancha. La pelea también incluyó a Rodrigo De Paul y Marcelo Weigandt.

messi moralez pelea Maxi Moralez y Lionel Messi, cara a cara. Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP Todo comenzó a los 21' del primer tiempo, cuando el partido iba 1-0 a favor del local en el Chase Stadium. En una jugada aislada, y con la adrenalina de una final, Moralez cruzó con infracción al chileno Maximiliano Falcón, provocando la reacción de los jugadores de Inter Miami.

Enseguida, De Paul le reclamó al ex-Racing y comenzó el tumulto entre los jugadores de ambos equipos, que derivó en el duelo cara a cara entre el campeón del mundo Sub 20 en 2007 y el 10 de la Selección argentina. Las cámaras captaron cómo durante varios minutos, Frasquito y Leo discutieron acaloradamente y hasta hubo momentos de tensión. El cruce quedó en la cancha.

Finalmente, Inter Miami se llevó el trofeo de la Conferencia Este y se metió en la gran final de la Major League Soccer por primera vez en su historia: con un triplete de Tadeo Allende, la figura, y goles de Mateo Silvetti y Telasco Segovia borró al equipo neoyorquino. Así, enfrentará en el partido definitorio a San Diego FC o Vancouver Whitecaps.