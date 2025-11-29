Video: el picante cruce entre Lionel Messi y Maxi Moralez que casi termina a las piñas
En la goleada de Inter Miami sobre New York City por 5-1 se produjo un insólito choque entre el astro argentino y el enganche del equipo neoyorquino, exjugador de Vélez: empujones, insultos y un entredicho que pudo terminar de la peor manera.
Un insólito cruce verbal que estuvo cerca de terminar a las piñas se dio entre el astro argentino Lionel Messi y el enganche del New York City, Maxi Moralez en la goleada de Inter Miami sobre el equipo neoyorquino: promediando el primer tiempo, casi se van a las manos, en un entredicho entre ambos compatriotas.
Todo comenzó a los 21' del primer tiempo, cuando el partido iba 1-0 a favor del local en el Chase Stadium. En una jugada aislada, y con la adrenalina de una final, Moralez cruzó con infracción al chileno Maximiliano Falcón, provocando la reacción de los jugadores de Inter Miami.
Enseguida, De Paul le reclamó al ex-Racing y comenzó el tumulto entre los jugadores de ambos equipos, que derivó en el duelo cara a cara entre el campeón del mundo Sub 20 en 2007 y el 10 de la Selección argentina. Las cámaras captaron cómo durante varios minutos, Frasquito y Leo discutieron acaloradamente y hasta hubo momentos de tensión. El cruce quedó en la cancha.
Finalmente, Inter Miami se llevó el trofeo de la Conferencia Este y se metió en la gran final de la Major League Soccer por primera vez en su historia: con un triplete de Tadeo Allende, la figura, y goles de Mateo Silvetti y Telasco Segovia borró al equipo neoyorquino. Así, enfrentará en el partido definitorio a San Diego FC o Vancouver Whitecaps.
Embed
UN CRUCE QUE DURÓ MÁS DE UN MINUTO: así fue el intenso cara a cara entre Leo Messi y Frasquito Moralez en la #MLS.