29 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Video: el picante cruce entre Lionel Messi y Maxi Moralez que casi termina a las piñas

En la goleada de Inter Miami sobre New York City por 5-1 se produjo un insólito choque entre el astro argentino y el enganche del equipo neoyorquino, exjugador de Vélez: empujones, insultos y un entredicho que pudo terminar de la peor manera.

Por
Duelo de gigantes: Messi vs. Moralez.

Duelo de gigantes: Messi vs. Moralez.

Un insólito cruce verbal que estuvo cerca de terminar a las piñas se dio entre el astro argentino Lionel Messi y el enganche del New York City, Maxi Moralez en la goleada de Inter Miami sobre el equipo neoyorquino: promediando el primer tiempo, casi se van a las manos, en un entredicho entre ambos compatriotas.

Lionel Messi junto a Diego Maradona.
Te puede interesar:

El emotivo posteo de Lionel Messi a cinco años de la muerte de Diego Maradona

messi moralez pelea
Maxi Moralez y Lionel Messi, cara a cara.

Maxi Moralez y Lionel Messi, cara a cara.

Todo comenzó a los 21' del primer tiempo, cuando el partido iba 1-0 a favor del local en el Chase Stadium. En una jugada aislada, y con la adrenalina de una final, Moralez cruzó con infracción al chileno Maximiliano Falcón, provocando la reacción de los jugadores de Inter Miami.

Enseguida, De Paul le reclamó al ex-Racing y comenzó el tumulto entre los jugadores de ambos equipos, que derivó en el duelo cara a cara entre el campeón del mundo Sub 20 en 2007 y el 10 de la Selección argentina. Las cámaras captaron cómo durante varios minutos, Frasquito y Leo discutieron acaloradamente y hasta hubo momentos de tensión. El cruce quedó en la cancha.

Finalmente, Inter Miami se llevó el trofeo de la Conferencia Este y se metió en la gran final de la Major League Soccer por primera vez en su historia: con un triplete de Tadeo Allende, la figura, y goles de Mateo Silvetti y Telasco Segovia borró al equipo neoyorquino. Así, enfrentará en el partido definitorio a San Diego FC o Vancouver Whitecaps.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Messi levanta la copa de la Conferencia Este, primero en la historia de Inter Miami.

Con una asistencia de Messi, Inter Miami goleó por 5-1 a New York City y está en la final de la MLS

¿Messi vs el Azotamentes? El futbolista más famoso del mundo entra a Stranger Things

¿Messi versus el Azotamentes? El futbolista más famoso del mundo entra a Stranger Things

Lionel Messi metió un golazo de cabeza, hizo 3 asistencias y metió al Inter Miami en la final del Este

Messi metió un golazo de cabeza, 3 asistencias y puso al Inter Miami en la final del Este

Messi y una infinidad de grandes momentos vividos en Barcelona, cuyos hinchas no lo olvidan.

Video: en el regreso de Barcelona al Camp Nou, los hinchas pidieron por Messi

A tres años de la derrota en el Mundial Qatar 2022, pero que transformó la historia de la Scaloneta

Argentina campeón de Qatar 2022: el golpe en el debut que fortaleció a la Scaloneta para ganar la tercera estrella

Lionel Messi tiene contrato con Inter Miami hasta diciembre de 2028

La oculta cláusula salarial de la MLS que podría hacer que Messi regrese a Barcelona

Rating Cero

Lowrdez contó sobre su operación y hasta hizo un challenge antes del quirófano.

Lourdes Fernández se operó y, horas antes, dejó un mensaje: "Cierro una etapa"

La entrevista de Virginia da Cunha sirvió como una confirmación oficial de la situación.

"Quedamos todas recalculando": Virginia da Cunha confirmó que Lissa Vera se bajó de Bandana

La pareja se separó después de 14 años de matrimonio y 3 hijas en común.

"Me invitó a retirarme": Chechu Bonelli se quebró al hablar de su exsuegra tras separarse de Darío Cvitanich

Los famosos en el cumpleaños de Benjamín Vicuña.

Con Francella, Suar y Furriel, Benjamín Vicuña celebró sus 47 años: "Mis amigos son mi familia"

El actor debió suspendes funciones teatrales de este fin de semana.

Incertidumbre por la salud de Luis Brandoni: el comunicado que preocupó a sus seguidores

Las famosas celebraron el cumpleaños junto a su compañera de reality.

La fiesta de los 50: una participante de MasterChef Celebrity celebró con una cena con sus compañeros de Telefe

últimas noticias

Lowrdez contó sobre su operación y hasta hizo un challenge antes del quirófano.

Lourdes Fernández se operó y, horas antes, dejó un mensaje: "Cierro una etapa"

Hace 14 minutos
Duelo de gigantes: Messi vs. Moralez.

Video: el picante cruce entre Lionel Messi y Maxi Moralez que casi termina a las piñas

Hace 15 minutos
Resultados del Loto Plus del sábado 29 de noviembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3835 del sábado 29 de noviembre de 2025

Hace 50 minutos
La entrevista de Virginia da Cunha sirvió como una confirmación oficial de la situación.

"Quedamos todas recalculando": Virginia da Cunha confirmó que Lissa Vera se bajó de Bandana

Hace 1 hora
Messi levanta la copa de la Conferencia Este, primero en la historia de Inter Miami.

Con una asistencia de Messi, Inter Miami goleó por 5-1 a New York City y está en la final de la MLS

Hace 1 hora