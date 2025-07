Una influencer siamesa se casó en secreto y fue viral: "Nos fugamos con nuestras familias"

Lejos del blanco tradicional, Andrade optó por un modelo verde esmeralda con lentejuelas brillantes: “No usé blanco. No me arrepiento. No me gusta el blanco. No es lo mío”. Por su parte, el novio llevó un traje oscuro con moño verde a juego y un boutonniere de girasol.

Las siamesas que son furor en las redes

En YouTube, Carmen publicó un video titulado Overdue Update! en el que mostró su alianza y bromeó: “Probablemente también deberíamos abordar algo más bastante importante: me casé”.

Por su parte, Lupita, que se identifica como asexual y arromántica, dejó claro que no participó sentimentalmente de la relación y que "compartir cuerpo no significa compartir vida emocional".

Carmen y Lupita nacieron en México y crecieron en Connecticut. Comparten órganos vitales como pelvis, flujo sanguíneo y sistema digestivo y cada una controla de manera independiente una pierna.