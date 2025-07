Sofi Gonet destrozó a Homero Pettinato: "Decidió que convivamos con una rata"

Además, deslizó que uno de los hijos de Roberto Pettinato era poco detallista y nunca invitaba ni pagaba su parte al momento de compartir cenas o almuerzos: "Me la pasaba haciéndole todos los regalos que me pedía, aunque él no me hacía ni uno. Pedíamos delivery constantemente, casi todos los días, y todos los pagaba yo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/1948948087038222831&partner=&hide_thread=false Sofi Gonet, La Reini, DESTROZÓ A HOMERO PETTINATO. pic.twitter.com/2T2l6agU0a — Real Time (@RealTimeRating) July 26, 2025

“Una vuelta estaba sin un peso y se quería comprar un proyector a toda costa carísimo. Me insistió, me insistió, me insistió para que se lo compre yo. Y yo la verdad que estaba intentando zafar, me hacía la bolu... hasta que lo encontré agarrándome la tarjeta para comprárselo", disparó, acusando a su ex de ladrón.

Y, sobre sus problemas económicos, profundizó: “Era tan desastre económicamente que era habitual que te pida la tarjeta prestada o que te pida plata prestada y que después no te la pueda devolver”.