Video: famosa cantante es expulsada a la fuerza del escenario en pleno show Sus fanáticos lograron grabar el momento en que retiran a la artista del escenario y se volvió viral en redes sociales. La producción informó que el concierto fue cancelado por "fuerza mayor". ¿Qué pasó? + Seguir en







Así fue como bajaron a Maki Otsuki del escenario.

Una situación insólita ocurrió durante un concierto de la cantante Maki Otsuki, reconocida por interpretar canciones de la serie One Piece, durante su gira por Shanghái. En pleno show, las luces se apagaron, la canción se cortó y varias personas acompañaron a la artista fuera del escenario, lo que generó un revuelo en redes sociales.

La cantante y compositora nacida en Japón se volvió mundialmente conocida por interpretar los temas Memories y Run! Run! Run! de la serie. Había viajado a Shanghái, en China, para brindar un concierto en vivo, cuando fue interrumpida su presentación y acompañada a bajar del escenario.

Embed LO ÚLTIMO: La cantante Maki Otsuki (Ending 1 de One Piece) fue sacada del escenario a mitad de su show en Shanghái.



El gobierno chino ordenó detener el evento repentinamente, prohibiendo la actuación de artistas japoneses.



El motivo: Tensiones diplomáticas tras… pic.twitter.com/9wjkZjI1xM — Fuji News (@FujiNews_) November 28, 2025 En redes sociales, el video se volvió viral, muchos de sus seguidores pedían explicaciones al respecto. Desde la productora no brindaron detalles sobre lo sucedido. Sin embargo, esto ocurre en medio de las tensiones diplomáticas entre China y Japón, por el conflicto que entre China y Taiwán.

Recientemente, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, declaró que "intervendría militarmente en apoyo a Taiwán", en el caso de que escale la violencia entre ambas partes, ya que Taiwán busca independizarse de la República Popular de China desde hace décadas.

Estos comentarios disgustaron al régimen de Xi Jinping lo que llevó a un "bloqueo cultural" o cancelación a los artistas japoneses que quisieran presentarse en el su territorio, otros artistas como Ayumi Hamasaki, Yoshio Suzuki, Kokia y Kid Fresino también fueron cancelados.