Yami Safdie se disculpó por sus polémicas publicaciones virales: "Ya desarrollé el lóbulo frontal"

La cantante Yami Safdie fue repudiada en redes sociales luego de haberse viralizado publicaciones suyas de hace más de 10 años , en las cuales fue muy polémica y provocó que ahora tenga que salir a disculparse para no ser cancelada.

Si bien fueron muchas las publicaciones que aparecieron en redes sociales, los más polémicos fueron los siguientes:

"Si me vas a cambiar, cambiame por una linda, no por una negra boliviana ".

". "Irónico que mi amiga negra se haya inventado un esclavo imaginario... Blanco... ".

se haya inventado un ". " Explicame cómo subís una foto en malla estando así de gorda y encima tenés 300 me gustas. Pido, no juego más".

y encima tenés 300 me gustas. Pido, no juego más". "Entre 'flaca' y 'flaquita' hay varios kilos de diferencia".

Yami Safdie posteos polémicos Las publicaciones de Yami Safdie dieron mucho que hablar. Capturas X

Al haber sido tan viral, la propia Yami Safdie decidió responder a las críticas y buscó desligarse por su edad de ese entonces: "Jajaja, no bueno, obvio que era pelotudísima a los 15 años, por suerte ya desarrollé el lóbulo frontal. Igual sigo siendo re putita y todo eso". Con esto último, bromeó con uno de los posteos que no fueron mencionados, ya que son realmente muchos, pero aquel 22 de agosto de 2013 expresó: "Soy re putita y me gusta la pija".

Yami Safdie pedido disculpas Yami Safdie le restó importancia a las publicaciones por su edad de ese entonces. Captura X

La voz eterna de Amy Winehouse: un legado imborrable en la música

Este 23 de julio de 2025 se cumplieron 14 años de la muerte de Amy Jade Winehouse, una cantante británica que debutó como solista en 2003 y rápidamente saltó a la fama por su voz única e inconfundible, razón por la que 8 años de carrera le alcanzaron y sobraron para quedar en la historia grande de la música.