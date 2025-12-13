Último adiós a Héctor Alterio: las conmovedoras palabras de sus colegas en redes sociales Grandes figuras del espectáculo argentino despidieron al icónico actor, de quien se confirmó su fallecimiento a los 96 años. En sus posteos, distintos famosos resaltaron su legado y trayectoria en teatro, cine y televisión. + Seguir en







Héctor Alterio estaba radicado en España, donde continuó su exitosa carrera. El Correo

La comunidad artística argentina se conmovió profundamente este sábado por la noticia del fallecimiento del legendario actor Héctor Alterio, a sus 96 años. Reconocido por su vasta y brillante carrera en cine y teatro, que trascendió las fronteras de Argentina y España, la partida del artista generó una ola inmediata de dolor y respeto en redes sociales, donde colegas y amigos publicaron emotivos mensajes.

La noticia se conoció a primera hora y pronto las plataformas digitales se llenaron de homenajes. Los referentes del espectáculo recordaron al maestro no solo por su talento inigualable en la pantalla, sino también por su calidad humana. La despedida virtual se convirtió en un reconocimiento masivo a una de las figuras esenciales de la cultura nacional.

Uno de los primeros en expresar su sentir fue Ricardo Darín, quien simplemente compartió en sus historias de Instagram una escena de El hijo de la novia, en donde se lo ve a Héctor en un diálogo con el personaje de Norma Aleandro, imagen a la que agregó un emoji de un corazón roto.

En la misma línea, Leonardo Sbaraglia, en un breve pero profundo mensaje, destacó el honor que significó compartir proyectos y obras junto a Alterio: "Te llevo en mi alma, en mi corazón. Siempre vas a estar en mi escenario".

Leonardo Sbaraglia dedicó un emotivo mensaje con una foto para Héctor Alterio. Instagram Quien también se sumó a la emotiva despedida del artista argentino fue Mercedes Morán, quien lo homenajeó con una foto del actor a la que sumó: "Para siempre en mi corazón".

El cantante Fito Paez fue más allá y escribió un mensaje extenso que quedará en su Instagram: "¡Chau, Héctor! Gracias por darnos tanto, tan hermoso a todos los que tuvimos la suerte de conocerte y ser tus espectadores". Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fito Paez (@fitopaezmusica) Entre la actuación y el exilio: la historia de Héctor Alterio El legado de Alterio, protagonista de clásicos como La Tregua, El hijo de la novia y Caballos Salvajes, se extiende a su familia. Sus hijos, Malena y Ernesto Alterio, ambos destacados actores, continúan el camino de la actuación que su padre marcó con dedicación y, seguramente, mantendrán vivo su recuerdo en cada proyecto. Héctor Alterio se marchó, pero dejó una huella imborrable, premiado con galardones como el Goya Honorífico y el Konex. Su trayectoria, marcada por el exilio y el regreso triunfal, sella un capítulo fundamental en la historia del arte dramático en español.