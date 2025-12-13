Murió Héctor Alterio, una leyenda del cine, el teatro y la cultura argentina El actor falleció en Madrid a los 96 años. Contaba con más de ocho décadas de actuación. Entre sus películas más recordadas se encuentran, entre otras, La historia oficial, El hijo de la novia y Caballos salvajes. Por + Seguir en







Tenía 96 años.

El actor Héctor Alterio, uno de los artistas argentinos más reconocidos en el país y en el mundo, falleció en Madrid a los 96 años.

Desde muy joven, se dedicó al arte dramático, convirtiéndose en uno de los actores más respetados y queridos del cine, teatro y la televisión.

Su carrera, que abarcó casi ocho décadas, lo llevó a trabajar en más de 80 películas y numerosas obras teatrales, destacándose por su capacidad para transmitir emociones profundas y su versatilidad interpretativa.

Héctor Alterio Ministerio de Cultura En 1975, debido a la dictadura militar que se instauró en la Argentina se exilió en España, donde continuó desarrollando su carrera y consolidándose como una figura clave en el ámbito cultural de ambos países. Entre sus trabajos más memorables se encuentran películas como La historia oficial (1985), que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, y El hijo de la novia (2001), donde demostró su talento para conectar con el público a través de personajes complejos y humanos. También es muy recordado su rol en Caballos salvajes.

En sus últimos años, siguió activo en el cine con películas como Kamikaze (2014) y Due uomini, quattro donne e una mucca depressa (2015), así como en teatro con su último espectáculo, Una pequeña historia, que lo mantuvo en los escenarios hasta sus últimos días.

La última película en la que participó fue Las consecuencias (2020), dirigida por Claudia Pinto donde interpretó a César, un padre que espía su propio hogar, y también Nora, de Lara Izagirre, en un papel secundario. Su dedicación al oficio le valió el Premio Goya de Honor en 2004, un reconocimiento a su extensa y brillante trayectoria. Fue padre de los también actores Ernesto y Malena Alterio, con quienes compartió no solo la vida familiar, sino también el escenario y la pantalla.